Le Parc Spirou de Monteux recrute 200 saisonniers

Spirou et les candidats au job dating

Pour recruter des saisonniers, le Parc a organisé un Job dating réparti sur trois jours les 23, 25 et 26 février. 300 candidats sont attendus.

Le Parc ouvre le 8 avril et ne fermera qu'en novembre. 200 emplois sont à pourvoir, avec diverses possibilités : travailler toute la saison, seulement les weekends et les vacances pour les étudiants ou encore juste les 2 mois d'été. Les secteurs de recrutement sont variés : service, cuisine, boutique, entretien, animation etc.