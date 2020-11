Le Parc thermal de Montrond-les-Bains en dépôt de bilan

Le parc thermal de Montrond-les-Bains (Loire) a déposé le bilan ce mercredi 25 novembre devant le tribunal de commerce de Nanterre. Une première étape qui pourrait lancer le redressement judiciaire de l'établissement.

Les Iléades emploient quarante personnes en CDI tout au long de l'année, toutes en chômage partiel actuellement. S'ajoutent en saison, 40 autres personnes pour la partie cure. Le site n'avait pu rouvrir que le 20 juillet et n'a jamais pu rattraper la perte d'exploitation liée au premier confinement.

"C'est la seule cause, on avait tout fait pour remettre l'établissement à flots", assure le directeur du parc, Luc Thiébault.

L'épidémie de coronavirus et les mesures sanitaires décidées en mars ont ainsi empêché le centre thermal de rouvrir en mars, alors que c'est à cette époque là que la saison des cures commence traditionnellement. Quand enfin les autorités ont autorisé les réouvertures, ça n'était techniquement pas possible du jour au lendemain et les cataplasmes et autres soins n'ont pu reprendre que le 20 juillet. S'ajoutent les nombreuses annulations qui ont touché tout le secteur. Et résultat quatre fois de curistes cette année, autour de 940 contre 3600 l'année d'avant.

Quant aux Iléades, elles ont du coup accueilli deux fois moins de baigneurs, beaucoup d'habitués ayant préféré se passer du hamamn, du sauna et des bains d'eau thermale même si tout avait été repensé pour gérer les flux en toute sécurité.

A part le chômage partiel, le parc thermal n'a pu bénéficier d'aucune aide, d'où sa trésorerie au plus mal et son impossibilité à honorer toutes ses charges. "Ce scenario était déjà à l'étude au redémarrage, on sentait que c'était compliqué pour nous. Le deuxième confinement n'a été que le couperet, le coup supplémentaire", souligne Luc Thiebault.

Si le site avait été géré déjà par la Chaine thermale du soleil, il n'y aurait vraisemblablement pas eu de dépôt de bilan mais c'est encore Opalia qui est à la manœuvre. En effet, le leader du secteur a acheté les installations en 2019 mais ne doit reprendre l'exploitation qu'en 2022.

La balle est dans le camp de la Chaine thermale du soleil si elle veut garder toujours ajouter ce site dans son catalogue ; les thermes de Montrond-les-Bains étant agréées pour soigner la rhumatologie comme les problèmes de poids ou encore de diabètes.