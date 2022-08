Le parcours du combattant des étudiants pour se loger à Strasbourg

Le campus et la fac de droit à Strasbourg

Pénurie sur tous les fronts. Cette rentrée 2022, davantage que les années précédentes, s'annonce particulièrement difficile pour les étudiants à la recherche d'un logement à Strasbourg. A une précarité grandissante, s'ajoute un manque de studios, appartements ou chambres dans la capitale alsacienne.

Les 4 900 lits du Crous de Strasbourg ont déjà été attribués. "Si il y a cette tension sur le logement étudiant, c'est que les établissements d'enseignement à Strasbourg sont très dynamiques", explique sa directrice générale, Sophie Roussel. Les étudiants de l'ESG, ESSCA - parmi les derniers établissement a avoir créé un campus à Strasbourg viennent grossir le contingent des quelque 60 000 étudiants de l'Unistra. "Le parc immobilier du Crous n'a pas évolué dans la même proportion. Il y a eu un effet de ciseaux", constate Sophie Roussel.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un déficit structurel accentué par la campagne de rénovation des résidences du Crous. 9% des structures du parc universitaire du Centre régional sont en travaux. Les 141 lits de la résidence située rue de la Somme ne rouvriront qu'à la rentrée 2024. La dernière phase de travaux effectués dans la cité universitaire Paul Appel - la plus vaste - empêche de facto 410 étudiants d'y loger. Elle sera remise en service à la rentrée 2023.

Le Crous de Strasbourg projette d'ouvrir une nouvelle résidence étudiante, place d'Islande.

Les pratiques des bailleurs privés pointées du doigt

Dans son rapport annuel, l’Association fédérative générale des étudiants de Strasbourg (Afges) signale une augmentation des loyers de 2,4% pour les studios de 20 à 30 mètres carrés. Il faut donc débourser en moyenne 506 euros chaque mois pour se loger dans un bien de ce type à Strasbourg.

L'association dénonce également les pratiques de certains propriétaires : recours excessif aux plateformes comme AirBnB, location d'appartements de moins de 9 mètres carrés, refus de la garantie Visale.

Dispositifs d'urgence

Face à la galère des étudiants, le Crous de Strasbourg et le Foyer Notre Dame ont signé pour la première fois cette année une convention pour mettre à disposition 40 places d'hébergements d'urgence, réservées aux étudiants en grande détresse. L'Afges propose depuis cinq ans un dispositif similaire : 80 lits dans une auberge et un hôtel partenaires. Ce dispositif de logements prioritaire et de courte durée - une semaine par bénéficiaire - est là encore réservé à ceux qui risquent de se retrouver à la rue. L'an dernier, 800 étudiants avaient demandé à en bénéficier.

Le Crous de Strasbourg met en ligne des offres de logement de dernière minute sur son site internet, les lundi et jeudi à 14h.