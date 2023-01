Le pari réussi d'artisans et créateurs d'art à Gevrey-Chambertin

Voila un bel exemple d'union qui fait la force, on souhaite une belle année au "Clos des Artisans" de Gevrey Chambertin . Cette boutique née l'été dernier est en train de prendre son essor. Elle regroupe une douzaine d'artisans de Côte-d'Or. Ils ont investi dans cette boutique et se rendre plus visibles. "Le clos des artisans" se situe en plein centre ville de Gevrey Chambertin , sur la route des vins et fait le pari de se développer encore en 2023. C'est ce que nous détaille, Claudette Ranquin, maroquinière et présidente de l(association qui dirige cette enseigne commune.

ⓘ Publicité

France Bleu Bourgogne : comment cette aventure a-t-elle débuté ?

Claudette Ranquin : Je savais que dans le coin, il y avait des artisans dont je n'avais pas entendu parler, et d'autres que je croisais régulièrement sur les salons. On a donc appelé, on s'est rendu sur place. J'ai contacté aussi sur les salons des gens qui étaient intéressés Et puis ça s'est fait tout gentiment.

C'est déjà une réussite ?

Alors on ne va pas dire tout de suite que le pari est réussi parce que c'est tout nouveau. Mais on est très confiant et puis enthousiaste pour les permanences, pour les travaux, quand il y a à faire, on est actifs. Et puis c'est comme ça qu'on arrivera.

La boutique a rendu visibles les artisans locaux - DR

Vous êtes dans la maroquinerie, votre participation au Clos des Artisans a vraiment changé votre activité et vos revenus ?

Je pense que oui ! Déjà à Gevrey-Chambertin, des personnes ne savaient même pas qu'il y avait une maroquinerie. J'ai fait passer des annonces, des papiers, des flyers et du coup, les gens viennent par curiosité. Et puis ce magasin attire parce que d'abord il est joli. On a fait une déco qu'avec de la récup. Donc c'est très clair, très très aéré et du coup, ça plaît aux gens. Je pense qu'on vend tous un petit peu parce que, par exemple, on a du miel. C'est un produit qui séduit, tout le monde veut acheter son bout, son petit pot de miel, ça incite les gens à faire le tour du magasin. Et du coup, de fil en aiguille, on achète un peu tout.

On trouve de tout, et notamment de la déco dans un esprit vintage et original - DR

Quelle est la clientèle du Clos des Artisans ?

On vise large, aussi bien le touriste de passage sur la route des Vins, que le client local. A Gevrey-Chambertin, vous avez des gens qui ont les moyens et d'autres qui n'en n'ont pas. On part d'un petit objet, un marque page à 2,50 € ou 4 € maximum pour arriver à des horloges ou à des sacs qui se vendent 250 à 300 euros pour les prix maximum. Cela fait quand même un panel entre qui contente tout le monde.

Vous êtes déjà 12 dans cette aventure, y -a t-il encore de la place pour d'autres artisans ?

Oui, c'estle but. On peut intégrer deux ou trois nouveaux collègues. On s'est aperçu en aménageant comme il faut les locaux que l'on a de la place, de l'espace. Plus on a de variétés, de choses à vendre, mieux c'est. C'est donc notre résolution pour 2023 : prendre encore de l'essor.

Des articles pour tous les prix - DR

La boutique se situe à Gevrey-Chambertin au 12 rue Richebourg. Elle est ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.

Les artisans présents sont

Claudette Rinquin : La cuirellerie (cuir)

Noemie Gauthier : Demi-lune (couture)

Marion Herisson : Marisson (Cosmetiques )

Stephane Moulin (poterie)

Valentin coqueau : le miel des ducs

Frederic Gardien : KissKissmetal (decoupe laser)

Sylvie poigeault : Le jardin zen de Loly (bougies et parfum d’ambiance)

Laurence Bodry : Mosaikdreams (mosaique)

Christine Michon : Le jardin imaginaire (aquarelle)

Maelle Lignier : Au chêne Bleu (bijoux en bois)

Jeremie Soler : Atelier S (upcycling et detournement d’objets)

Sophie Razzano : Savon AMOA