Le parking de l'aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées pourrait devenir payant dès 2024

Des voitures toujours stationnées sur les trottoirs et la pelouse, ce mardi, à l'aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées, situé sur la commune de Juillan (Hautes-Pyrénées). Pourtant, quatre jours plus tôt, 140 places de stationnement ont ouvert sur le site de l'aéroport, toujours gratuit. Ce n'est qu'une solution provisoire. Le directeur par intérim du site, Raphaël Benazeth, fait savoir qu'il pourrait devenir payant dès 2024.

"Je regrette que tout devienne payant"

Sur place, après avoir tourné un moment pour trouver une place, Catherine regrette que "tout devienne payant". Théo, lui, est arrivé en retard à son premier jour de stage. "Je devais commencer à 10 heures, mais je n'ai réussi à me garer qu'à 10h15. Je leur ai expliqué et ils ont compris, ils m'ont dit que c'était normal". Éric, enfin, est chauffeur de bus. "Depuis qu'il y a des voitures partout, c'est une grosse galère, s'agace-t-il. On ne peut plus manœuvrer comme avant, on doit faire un grand tour pour venir chercher les clients. En plus, maintenant, on a des bus de plus en plus longs !"

Le nombre de passagers s'envole

"On le sait, il y a des passagers moins disciplinés que d'autres. On a des véhicules ventouses qui restent pendant six mois et ça peut devenir problématique", justifie Raphaël Benazeth. Il relativise, en revanche, soulignant que si le parking est si saturé, c'est bien que la reprise est là. "On est sur une progression de 60 % par rapport à l'avant-covid, en 2019, et de 125 % par rapport à l'année 2022".

Bruxelles, Cracovie, Dublin, Londres, Malte, Rome, Milan, Paris, Naples, Palerme... les liaisons font le plein depuis ce début d'année 2023 : le taux de remplissage atteint 82 %. La direction espère également rouvrir la ligne vers Strasbourg d'ici la fin de l'année.