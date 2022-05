Le parking du lac du Crès est de nouveau payant cet été, pour celles et ceux qui n'habitent pas la commune. 180 000 euros de stationnement avaient été récoltés l'an dernier, pour rénover le tour du lac et renforcer la sécurité.

La commune du Crès renouvelle l'expérience. Le parking du lac sera de nouveau payant jusqu'au 18 septembre pour les personnes qui n'habitent pas au Crès. L'an dernier, 180 000 euros de stationnement avaient été récoltés.

"Cet argent est réinjecté pour embellir, sécuriser et aménager le lac", assure le maire Stéphane Champay. "Comme l'année dernière, nous recrutons 4 agents de surveillance de la voie publique pour renforcer le vivre-ensemble et le respect des règles autour du lac, notamment les chiens tenus en laisse et l'interdiction des motos autour du lac." Concernant les aménagements, la commune rénovera le tour du lac pour facilité l'accès aux vélos, aux poussettes et aux joggeurs.

Deux euros par heure

Cette année, la commune étend le stationnement payant jusqu'à la rue François Mitterrand. Le tarif reste le même, à compter de 2 euros l'heure.

Le parking payant était une promesse de campagne du maire, en poste depuis 2020, mais cela vient aussi d'une demande des locaux. "Certains Cressois, et même de trop nombreux à mon goût, me disaient ne plus vouloir, ni plus pouvoir aller au lac du Crès parce qu'ils ne pouvaient plus se garer. Ils avaient aussi un sentiment d'insécurité", poursuit Stéphane Champay.

Le maire n'a pas peur de perdre en fréquentations. Cela a même permis de fluidifier les allées et venues au lac du Crès. "Je peux comprendre que certains aient été surpris, voire agacés, mais je pense que ça n'a pas freiné pour autant certaines personnes qui souhaitent bénéficier du lac."

Stéphane Champay rappelle que seul le parking est payant. L'accès au lac, lui, est gratuit. D'autres solutions existent pour venir au lac du Crès sans payer le stationnement, comme le vélo ou les transports en commun. Depuis Montpellier, la ligne 2 dessert l'arrêt Via Domitia, à quinze minutes à pied du lac.