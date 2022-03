Le parking du Petit-Travers à Carnon encore gratuit cet été

Le parking en terre battue du Petit-Travers, entre Carnon et la Grande-Motte restera bien gratuit encore cet été. En mars 2021, la mairie de Mauguio avait voulu rendre son accès payant mais la population s'y était opposé. Aujourd'hui ce n'est plus la commune qui est gestionnaire mais seulement l'Agglomération du Pays de l'Or. Le propriétaire reste le Conservatoire du littoral qui malgré les couts d'entretien, espère bien en conserver la gratuité.

Ce parking de 1000 places coute cher en entretien. Le sol est constitué de terre et de plaques alvéolaires : le passage des voitures endommage fortement les allées. Le plus simple serait de tout bitumer mais ce parking est en zone protégée, ce qui serait alors un désastre écologique.

Depuis des années, les collectivités cherchent la solution. L'an dernier la commune de Mauguio qui dépensait chaque année 400 000 euros pour le remettre en état avait envisagé de faire payer le stationnement deux euros par voiture. Cette solution avait soulevé l'indignation et une pétition avait recueillit plus de 12 000 signature.

Le Conservatoire du littoral, propriétaire de cette zone, souhaiterait garder le parking gratuit. "L'objectif du Conservatoire, c'est bien que ce site reste accessible au public et gratuitement et le plus longtemps possible", explique Cédric Bohun, délégué de rivage Languedoc-Roussillon pour le Conservatoire du Littoral en charge du dossier.

Aujourd'hui la Ville de Mauguio n'est plus gestionnaire du parking mais l'Agglomération du pays de l'Or qui en est maintenant l'unique gestionnaire. L'Agglomération et le Conservatoire réfléchissent encore à une solution qui permette de continuer d'entretenir cette zone à moindre frais sans faire payer les automobilistes, "pour que cela reste un espace naturel remarquable tout en supportant la fréquentation estivale", détail Cédric Bohun. Mais même si la solution trouvée parviendrait à être moins onéreuse, elle resterait couteuse. "On doit faire à des coûts de gestion qui sont très importants, et donc l'objet de nos réflexions actuellement avec l'agglo et les communes, c'est de voir comment diminuer au maximum ces frais de gestion, et une fois qu'on les aura diminués, c'est de voir s'ils sont supportables par son gestionnaire", termine Cédric Bohun. Le parking restera donc gratuit cet été, mais la question se posera à nouveau pour 2023.