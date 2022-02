Le Parlement autorise l'Alsace à mettre en place une écotaxe locale

L'État cède donc la gestion des routes et autoroutes non concédées dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin à la collectivité européenne d'Alsace et l'Eurométropole de Strasbourg. Une écotaxe locale va pouvoir se mettre en place d'ici 2024 sur le transport routier de marchandises.

Cette écotaxe permettra de réguler le trafic. L'Alsace souffrait depuis 2005 du report de la circulation depuis l'Allemagne, où une telle taxe a été mise en place. Les camions préféraient donc passer en France pour ne pas la payer. Jacques Fernique, sénateur du Bas-Rhin, dont le groupe écologiste a voté en faveur du texte, a plaidé pour "une taxe alsacienne d'un niveau équivalent à la taxe allemande". Cependant, les députés se sont opposés à des contrôles automatiques.

Report vers la Lorraine ?

Pour certains élus lorrains, notamment le socialiste Olivier Jacquin, ce texte va déplacer le problème "du sillon rhénan au sillon lorrain". La Lorraine "subira le report de trafic", a-t-il affirmé.