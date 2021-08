Le pass sanitaire dans les restaurants du Nord Franche-Comté : du sourire à la grimace

A l'occasion de la nouvelle mobilisation contre le pass sanitaire à Belfort ce samedi, nous avons voulu prendre le poul d'une profession, directement impactée par les contrôles : les restaurateurs. Positions diamétralement opposées entre deux qui ferment et deux qui croulent sous la clientèle.

Dans les restaurants du Nord Franche-Comté, le pass sanitaire a ses adeptes et ses détracteurs. Il y a ceux qui ont baissé le rideau pour éviter de mettre la clef sous la porte. Et ceux qui affichent presque complet midi et soir. Du sourire à la grimace.

A Joncherey, entre 15 à 20 % seulement de notre clientèle habituelle

Coté grimace, à Joncherey, Yann Robin, le patron du Robins Family, a préféré fermer son restaurant américain pour deux semaines, le temps de voir venir. "On a fait un petit sondage auprès de nos habitués. Avec le pass, on estime pouvoir compter sur seulement 15 et 20 % de notre clientèle habituelle. C'est catastrophique pour nos entreprises qui étaient déjà en grande difficulté après les confinements successifs".

"Ouvrir avec quasiment personne, à quoi ça sert ?" interroge Yann Robin Copier

Yann Robin n'est pas sûr de rouvrir son établissement à la fin août. "Le pass sanitaire est incohérent avec nos entreprises. Un commercant n'a pas à trier ses clients. Ni flics, ni voyous, on veut nous faire passer pour des délinquants parce qu'on refuse de contrôler nos habitués. Je préfère m'abstenir pour l'instant".

_L_e 1er février dernier, Yann Robin avait ouvert symboliquement la porte de son restaurant en plein confinement, pour alerter sur la situation difficile de sa profession.

Au Châtel, nos clients attendaient l'instauration du pass pour sortir en toute sécurité.

Coté sourire. A Montbéliard, depuis l'instauration du pass, le restaurant Le Châtel affiche complet tous les soirs et aux trois quart plein le midi. "Depuis quelques jours, on est littérallement débordé. Nos clients nous disent qu'ils attendaient l'instauration de ce pass pour sortir au restaurant, car ils se sentent plus en sécurité", exlique Sylvain Cecchi, le chef du Châtel. "Nous ne savions pas à quoi nous attendre. Cette affluence nous a surpris. C'est très positif !"

"Tous les soirs, on refuse du monde. Ce pass est très positif" constate Sylvain Cecchi du Châtel Copier

C'est une clientèle plus âgé qui pousse la porte du restaurant de Montbéliard. "Des gens majoritairement vaccinés qui n'attendaient qu'une chose : pourvoir sortir sans risques. A l'entrée, la présentation du pass se fait spontanément, avant même qu'on les sollicite". Sylvain Cecchi a étoffé son équipe de deux personnes supplémentaire pour faire face à cet afflux de clientèle. Il constate que de nombreux confrères restaurateurs observent la même tendance dans le Nord Franche-Comté.

