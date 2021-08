Le pass sanitaire dans un restaurant de Saint-Marcel, entre résistance et résignation

Alors que le pass sanitaire est entré en vigueur ce lundi dans les restaurants, certains gérants craignent de perdre des clients et ont déjà dû refuser l’accès à leur établissement. Comme à Saint-Marcel, dans le Morbihan, entre Ploërmel et Questembert.

Ce n’était pas un lundi comme les autres à l'Escale Gourmande, un resto ouvrier de Saint-Marcel dans le Morbihan. Comme ailleurs, il a fallu contrôler les pass sanitaires désormais obligatoires dans les bars, cinémas, hôpitaux, transports et donc restaurants.

Catherine Crinière, la gérante, fait habituellement « entre 60 et 80 couverts, même pendant les vacances ». Ce lundi midi, elle en a totalisé 33, dans ce restaurant à la périphérie de Saint-Marcel, où se côtoient ouvriers, artisans et retraités du secteur. La faute à la crise qui dure. « On ne sait pas où on va. Il n’y a plus d’aides. La faute aussi au pass sanitaire que beaucoup refusent. Dans la _jeunesse_, il y en a beaucoup qui sont anti-vaccin », ajoute Catherine, « vaccinée, malgré moi ».

Les vaccinés à table, les réfractaires à la porte

Dans la salle ce lundi, seulement des "vaccinés", qui ont tous présenté sur smartphone, un pass sanitaire que Catherine a scanné à l’aide de l’application "TousAntiCovid Verif". « C’est rapide », convient-elle, « mais ça m’oblige à sortir de la cuisine pour faire les contrôles. Et on refuse du monde, parce que certains n’ont pas le pass. Ça fait déjà 5 personnes qu’on a refusé ». Des clients plus désolés pour les restaurateurs que pour eux-mêmes, car ils vont « manger différemment, prendre un sandwich ou aller chez eux ». Ce que fait Jérôme, un pompier volontaire pas encore totalement vacciné, et donc obligé de rester sur le pas de la porte pour attendre son plat à emporter.

La gérante effectue avec TousAntiCovid Verif un contrôle "rapide mais contraignant" d'un pass sanitaire © Radio France - Eric Bouvet

André, un enseignant venu déjeuner avec Maurice un ami artisan convient que ce pass sanitaire est contraignant. Mais indispensable. « Comme sur la route, c’est contraignant d’avoir des limitations de vitesse. Mais je ne veux pas embêter les hôpitaux en ayant été une tête de mule qui n’a pas voulu se vacciner ». Au même moment, Nicolas, un jeune client anti-vaccin, part avec un plat à emporter.