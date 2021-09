"Le pass sanitaire est en train de nous sauver", selon Michel Coqué, organisateur de la FIM à Metz

Dans dix jours, c'est le retour de la FIM à Metz ! L'année dernière, la foire avait eu lieu, mais en format très limité par le Covid. 74.000 visiteurs avaient tout de même répondu présents - c'était l'un des rares événements de cette envergure à s'être maintenu à l'époque. Cette année, les organisateurs veulent retrouver une FIM (presque) comme avant : 350 exposants attendus du 24 septembre au 4 octobre, autour de l'artisanat, de l'ameublement, de la gastronomie, de la déco, des inventions, de la mode et de la beauté.

Des animations, sept expositions différentes et des concerts tous les jours, avec un fil rouge : "Mieux vivre et habiter autrement". Et pas de jauge, mais bien sûr, le pass sanitaire est requis : "Et heureusement ! Le pass sanitaire est en train de sauver le monde de l'événementiel, martèle Michel Coqué, directeur de Metz Evénements. Il nous permet de nous rencontrer : sans vaccin, pas de foire ! Or, notre métier, c'est de rassembler les uns et les autres. C'est finalement notre salut que d'avoir un pass sanitaire."

Des tests antigéniques sur place

Mais pour ceux qui n'auraient pas le précieux sésame, tout est prévu : "nous mettons en place une conciergerie sanitaire, où il y aura la possibilité de se faire tester immédiatement et d'avoir le résultat quinze minutes après", précise Michel Coqué. Le masque quant à lui ne sera pas obligatoire mais fortement recommandé.

Tarifs et infos pratiques sur le site de la Foire internationale de Metz.