Le pass sanitaire est entré en vigueur dans les centres commerciaux ce mardi dans les Hautes-Pyrénées

Les trois centres commerciaux de plus de 20 000 m2 concernés sont Tempo à Pau, Carrefour et Quartier Libre à Lescar.

Ce mardi, les agents de sécurité étaient postés à l'entrée des centres commerciaux pour contrôler les pass sanitaire des clients. A Tempo à Pau, certains étaient étonnés de devoir le présenter, d'autres n'en avaient pas. Mais pour répondre à ce problème l'établissement a fait installer un stand de dépistage à côté de l'entrée Campus. Il suffit de télécharger une application et de rentrer ses données personnelles pour se faire tester. 15 minutes plus tard le résultat du test antigénique est envoyé, et les clients peuvent entrer faire leurs courses. Le dispositif sera en place du lundi au samedi de 8h30 à 20h30. "Heureusement qu'il y a ça car dans ma pharmacie il n'y a plus de rendez-vous !" explique Pricillia qui attend le résultat de son test. Un stand est également présent à Quartier Libre, à Lescar, tous les jours à partir de 10 heures.

Devant les portes de Tempo, un groupe de 7 personnes réfractaires à cette mesure s'est rassemblé ce mardi vers midi, s'en prenant au personnel qui contrôlait les pass sanitaires, leur criant : "Vous êtes des collabos ! ".