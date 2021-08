Le pass sanitaire est imposé dans tous les grands centres commerciaux d'Île-de-France

Dès lundi, le pass sanitaire sera nécessaire dans tous les centres de plus de 20.000 mètres carrés d'Île-de-France. L'Essonne et la Seine-et-Marne et les Yvelines viennent de prendre des arrêtés, la mesure est en place dans les cinq autres départements franciliens depuis la semaine dernière.