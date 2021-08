Le pass sanitaire exigé dans trois centres commerciaux des Pyrénées-Orientales dès le mercredi 11 août

Le préfet des Pyrénées-Orientales vient de trancher. A partir du mercredi 11 août, le pass sanitaire devient obligatoire dans trois centres commerciaux du département. Sont concernés Carrefour Claira, Leclerc Polygone Nord et Auchan Perpignan.

Il faudra bien un pass sanitaire pour entrer dans les trois plus grands centres commerciaux des Pyrénées-Orientales. Décision du préfet du département ce dimanche, pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. La mesure entrera en vigueur dès ce mercredi 11 août. Une semaine plus tôt, le Conseil constitutionnel a validé cette extension et laissé le choix à l'appréciation des préfets si "la gravité des risques de contamination" à l'échelle d'un département le justifie.

Trois centres commerciaux concernés

A partir de ce mercredi, le pass sanitaire sera obligatoire pour faire vos courses dans les centres commerciaux de Carrefour Claira Salanca, Leclerc Polygone Perpignan Nord et Auchan Porte d’Espagne Perpignan Sud. "La situation sanitaire dans les Pyrénées-Orientales est très difficile, avec un taux d’incidence dépassant les 500 cas positifs à la COVID-19 pour 100 000 habitants", explique la préfecture ce dimanche pour justifier cette décision.

La mesure ne concerne pas le Leclerc Sud, le Carrefour Chateau-Roussillon et le centre commercial Carré d'or à Perpignan.

En revanche, la préfecture précise qu_"'_une période de tolérance d’une semaine est admise pour tous les établissements nouvellement concernés par l’extension du périmètre du passe sanitaire".