Carrefour avait déposé un recours auprès du Tribunal administratif, qui a suspendu l'arrêté qui imposait le pass sanitaire à l'entrée du Carrefour et de Quartier Libre à Lescar, ainsi que du centre commercial Leclerc Pau Tempo de Pau.

Le pass sanitaire n'est plus demandé à l'entrée des trois centres commerciaux de l'agglomération paloise

Vous pouvez désormais aller faire vos courses chez Carrefour et Quartier Libre à Lescar, ainsi qu'au Leclerc Pau Tempo de Pau (Pyrénées-Atlantiques) sans avoir à présenter de pass sanitaire à l'entrée. Le Tribunal administratif de Pau a suspendu l'arrêté qui imposait ce QR code pour pénétrer dans ces établissements, à la suite d'un recours déposé par Carrefour. La décision est tombée ce vendredi soir et, dès ce samedi 4 septembre, le pass sanitaire n'était plus exigé devant ces trois centres commerciaux.

Bonne nouvelle pour les commerçants

Pour le directeur de Quartier Libre Mehdi Ouada, en revanche "le mal est fait". "Nous avons raté la rentrée, qui est la deuxième plus grosse période de l'année après Noël pour nous." Il estime que les enseignes de sa galerie ont perdu entre 30 et 40% de chiffre d'affaires pendant la période pass sanitaire. Quoi qu'il en soit, la suspension de l'arrêté reste pour lui "une bonne nouvelle".

Les clients divisés

Dans la galerie du Carrefour de Lescar, on rappelle l'importance de respecter les gestes barrières. © Radio France - Manon Claverie

Moins bonne en revanche pour certains clients du Carrefour de Lescar, rencontrés ce dimanche matin, qui se sentaient rassurés par la mesure. "On savait que nous étions entourés de personnes vaccinés ou testées négatives au Covid-19. Et puis il y avait moins de monde aux caisses", regrette un jeune couple. Si certains anti-pass sanitaire se réjouissent de "retrouver les magasins qui avaient manqué", d'autres redoutent de voir l'épidémie repartir "parce que cela ne va pas inciter les gens à se faire vacciner".