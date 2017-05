Le passage du Tour de France à Marseille va coûter plus de 500 000 euros

Pour le départ et l'arrivée du contre la montre du 22 juillet, une piste en goudron va être construite au Vélodrome. Cela s'ajoutera à la facture déjà lourde que la ville doit payer accueillir la grande boucle cet été.

Depuis sa création en 1903, le Tour de France est passé 40 fois à Marseille. Mais la ville n'avait jamais accueilli une étape contre la montre. C'est finalement pour cette année. Ce sera la 20ème étape, l'avant dernière de l'édition 2017, juste avant l'arrivée à Paris. Les coureurs passeront par les plages du Prado, la Corniche Kennedy, le Vieux-Port, le MuCEM, Notre-Dame-de-la-Garde avant de revenir au vélodrome.

Deux routes de 170 mètres de long au Vélodrome

Pour obtenir le départ et l'arrivée de cette épreuve chronométrée qui pourrait bouleverser le classement général, Marseille va payer à l'organisateur, ASO, la somme d'environ 160 000 euros. Mais le choix du stade Vélodrome va encore alourdir la facture. Comme tout événement organisé dans l'enceinte de l'OM, la sécurité puis le nettoyage du stade coûtent 200 000 euros.

C'est juste deux bandes de goudrons

Cerise sur le gâteau : une piste en goudron sur la pelouse. Richard Miron, l'adjoint au sport évalue sa construction à 60 000 euros. "On ne pouvait pas éviter le Vélodrome, dit-il. C'est juste deux bandes de goudron." Le directeur général de l'Orange Vélodrome parle plutôt de "deux routes, en arc de cercle, de 170 mètres de long pour six à huit mètres de large ». Selon le patron d'une entreprise de terrassement à Marseille, la facture pourrait être plus salée. "Il faut prévoir 163 tonnes de bitume, et rien que ça, ça coûte 20 000 euros, sans la main d'oeuvre".

Deux milliards de téléspectateurs

Au total, la ville de Marseille devrait dépenser pour cette étape du tour de France environ 500 000 euros. Mais Richard Miron, l'adjoint au sport a fait une autre addition, celle des retombées d'un tel évènement pour la ville : "deux milliards de téléspectateurs, 90 chaines de télévision pendant six heures, 4000 réservations d’hôtel déja. Ce sera beau et les Marseillais seront l'apprécier". 340 000 personnes devraient regarder passer les coureurs à Marseille.

L'entrée au stade vélodrome sera gratuite. Il suffit de réserver ses places sur le site internet letour.marseille.fr . Plus de 15 000 personnes l'ont déjà fait.