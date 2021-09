Le passe sanitaire annulé par la justice pour accéder à la galerie Géant de Mandelieu

Etre muni d'un passe sanitaire n'est plus nécessaire pour accéder à la galerie Géant à Mandelieu-La-Napoule. La société gestionnaire du centre a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Nice. La décision nous a été communiqué ce mercredi soir.

Le tribunal administratif de Nice suspend l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes concernant la présentation du passe sanitaire à l'entrée du centre commercial Géant-Mandelieu. La société Mercialys qui exploite le centre commercial "La Galerie Géant Mandelieu " a obtenu gain de cause de la part du juge des référés. Saisi une première fois par des particuliers, le tribunal administratif avait rejeté la requête pour "défaut d'urgence".

Préjudice financier, commercial et contractuel

La société gestionnaire du centre a mis en avant une urgence "eu égard aux préjudices financier, commercial et contractuel". Elle a estimé que la mise en œuvre du passe engendre des coûts supplémentaires majeurs auxquels elle va devoir faire face. La société Mercialys a également mis en avant l’impact des mesures sur les commerçants du centre commercial, qui sont ses locataires et font généralement partie des indépendants ou des franchisés non adossés à la trésorerie d’un groupe industriel.

Le juge des référés a également "pris acte de l’amélioration de la situation sanitaire dans les Alpes-Maritimes", invoquée par la société Mercialys. Le département n’a pu, à ce jour, bénéficier de l’assouplissement annoncé au niveau national du fait d’un taux d’incidence qui n’est pas tombé sous le seuil des 200 cas pour 100 000 habitants pendant au moins une semaine. Depuis ce jeudi, le nombre de centres commerciaux de plus de 20.000 m2 soumis à l’obligation du passe sanitaire en France est passé de 178 à 64.

Le tribunal administratif de Nice considère également que si I'arrêté présente un intérêt significatif pour répondre à l’objectif de contrôle de l’épidémie, "ilcontrevient à l’exigence de libre accès, au sein des centres commerciaux concernés, aux produits de première nécessité, ainsi qu’aux moyens de transport accessibles dans l’enceinte de ces centres tel que préconisé par le Conseil constitutionnel."

La décision fera-t-elle jurisprudence ?

D'autres gestionnaires de centres commerciaux de plus de 20 000 m² vont-ils eux aussi faire valoir leurs préjudices économiques pour annuler la mise en place du passe sanitaire ? Il reste 5 centres dont l’accès est subordonné à la présentation du QR code dans les Alpes-Maritimes.

Le tribunal administratif a rejeté, vendredi dernier la requête de particuliers pour défaut d’urgence : "les requérants n’ayant pas établi qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité d’accéder à des produits de première nécessité dans un périmètre géographique raisonnable". Le tribunal administratif rappelle que la notion d’urgence est une condition sine qua non de la saisine du juge.