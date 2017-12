Laval, France

La saison de la galette des rois approche! Et qui dit galette, dit fèves. Chaque année les boulangers rivalisent d'originalité pour proposer des collections uniques à leurs clients. En Mayenne, Radio Fidélité a lancé une opération en 2015 pour valoriser le patrimoine. Vous avez ainsi pu collectionner des fèves "églises de la Mayenne", puis "châteaux de la Mayenne", ou encore "abbayes de la Mayenne". Cette année, ce sont douze fèves sur les "moulins de la Mayenne" que vous pourrez réunir.

30 000 fèves à l'effigie des moulins mayennais

Ce sont les boulangers eux-mêmes qui ont choisi le thème des moulins. En tout, 30 000 pièces ont été réalisées pour approvisionner 27 artisans répartis dans toute la Mayenne. Comme lors des précédentes éditions, ces fèves sont rectangulaires, en relief, et peintes à la main. "C'est quand même autre chose que les petites fèves basiques", estime Jean-François Dézécot, boulanger à Sainte-Suzanne. Il est convaincu que cette collection va marcher : "comme il y a douze moulins, les clients vont essayer d'en récupérer le plus possible, et ils reviendront acheter des galettes" analyse-t-il.

30 000 fèves à l'effigie des moulins mayennais vont être glissées dans les galettes des rois en janvier.

Avec cette série, l'opération rend également hommage à un patrimoine très présent sur le territoire mayennais. Historiquement, le département a compté plus de 1500 moulins. Une trentaine existent encore de nos jours. La Mayenne serait d'ailleurs le département disposant de la plus grande diversité de moulins dans l'ouest de la France, d'après Paul-Henri De Vitton, le Vice-Président de l'association des moulins de Mayenne, puisque "de nombreux types de moulins sont présents en Mayenne : moulins à vent, à eau, à câbles etc."

12 moulins mayennais emblématiques

L'association des moulins de Mayenne a dû faire un choix. Elle a proposé de représenter le Grand moulin de Sainte-Suzanne, le seul de l'ouest de la France à produire encore du papier, le moulin Dinard d'Evron, le moulin à câbles de Favières à Brécé, le moulin de l'abbaye à Entrammes, le moulin de la Benâtre à Origné, le moulin de la roche à Cossé-le-Vivien, le moulin de Thévalles à Chéméré-le-Roi, le moulin de Trotté à Saint-Pierre-des-Nids, le moulin de la Guénaudière à Grez-en-Bouère, le moulin de la pélonnière à Bazougers, le moulin des Gués à Fontaine-Couverte, le dernier moulin à vent qui tourne encore dans le Maine et produit de la farine et enfin, celui du bourg à Chailland.

Des cartes postales anciennes imprimées sur des fèves

D'autres boulangeries ont opté pour des initiatives plus confidentielles. Deux d'entre elles ont notamment décidé de faire imprimer d'anciennes cartes postales sur leurs fèves en porcelaine. Ainsi, pour ses dix ans, la maison du pain de Laval, propose six fèves représentant des monuments connus de la ville. Les images ont été prises au début du XXe siècle. On y trouve notamment la cathédrale, la porte Beucheresse, ou encore la gare. Ces fèves ont été réalisées en France.

Vous trouverez ces fèves dans les galettes de la maison du pain, située place de la Tremoille à Laval. - .

A Cossé le Vivien, Anthony Vancilli, qui tient la boulangerie Pain & Deslys propose également un saut dans le temps à ses clients, grâce à 600 fèves imprimées via le même procédé. Les anciennes cartes postales qu'il a fait reproduire représentent la gare, la place du marché, ou encore les rues principales de la commune. "Il y a une photo de la rue de Craon. Au fond on ne voit que des arbres et des champs. A cette époque-là, le bâtiment de notre boulangerie n'était même pas créé", décrit-il.

Les fèves commandées par Anthony Vancilli, qui tient la boulangerie "Pain et des lys" à Cossé-le-Vivien.

Anthony Vancilli a même pour projet de réaliser six photographies à l'emplacement exact des anciennes cartes postales. En janvier, il exposera ces représentations dans sa boulangerie afin que chacun de ses clients puissent se rendre compte des évolutions du village sur un siècle.