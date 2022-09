Le patrimoine vauclusien attire chaque année 2 millions de personnes

Le Palais des Papes, le pont d'Avignon ou encore le théâtre antique d'Orange. Autant de sites emblématiques du Vaucluse qui attirent des visiteurs du monde entier. Riche d'un patrimoine exceptionnel, le département attire chaque année deux millions de visiteurs.

Comme tous les ans, se tiennent ce week-end les journées du patrimoine. Sans surprise, le Palais des Papes, le pont d'Avignon ou encore le théâtre antique d'Orange devraient faire le plein. Mais le patrimoine Vauclusien ne se limite pas qu'à ces sites emblématiques. Invitée du 6/9 de France Bleu Vaucluse, Cathy Fermanian estime d'ailleurs que "le patrimoine est une filière stratégique, un vrai levier de l'attractivité touristique. Beaucoup de visiteurs apprécient l'art de vivre en Vaucluse et le patrimoine fait partie intégrante de l'offre touristique".

2 millions de personnes en 2019

Si les chiffres 2022 n'ont pas encore été publiés, la directrice de Vaucluse Provence Attractivité affirme qu'ils devraient être "très bons". Des visites à l'origine d'importantes retombées économiques. "Une étude est en cours pour connaitre précisément les retombées économiques, mais on parle de plus d'un milliard d'euros". Et la saison que nous venons de vivre est encourageante. "On a eu une vraie saison" affirme Cathy Fermanian "elle a démarré à Paques et se termine aux vacances de la Toussaint. Grâce à notre climat, nous sommes sur une destination qui a la chance de se consommer toute l'année".