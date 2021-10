Le patron de FO Yves Veyrier soutient les ouvriers de FerroPem

L'ambiance est conviviale, devant l'usine FerroPem des Clavaux ce samedi matin. Une cinquantaine de salariés et leur famille sont venues maintenir la pression. Fin mars, le groupe Ferroglobe, fabricant de silicium annonçait la fermeture de deux sites, celui des Clavaux et l'usine en Savoie de Château-Feuillet. En tout 350 emplois sont menacés. Des ouvriers savoyards ont aussi fait le déplacement.

Depuis l'annonce du Plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE), les salariés n'ont pas cessé de travailler, avec la peur de voir très bientôt leur usine fermer. "Ils n'ont pas baissé les bras, bien que ça devienne pesant et difficile, décrit Mourad Moussaoi, employé aux Clavaux depuis 30 ans et délégué syndical FO. Comme je l'expliquais à ma direction générale, on veut bien attendre mais c'est une torture psychologique. On a hâte que le PSE soit levé. A priori c'est en bonne voie mais tant que ce n'est pas acté, on est obligé de patienter."

Les ouvriers de Château-Feuillet ont fait le voyage depuis la Savoie © Radio France - Shannon Marini

Une attente difficile même si beaucoup sont confiants : "J'ai de l'espoir, confie Roger Roelandts, ouvrier sur fours au Château-Feuillet, j'espère qu'on va réussir à sauver l'ensemble des deux sites. Des engagements ont été pris par le gouvernement. La balle est dans le camp de la direction de Ferroglobe, j'espère qu'ils auront réfléchis au fait que c'est une aberration de fermer deux sites rentables."

La rentabilité, c'est aussi l'argument d'Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière, venu soutenir les salariés à Livet-et-Gavet. "Je suis en contact avec le ministre de l'économie, des finances, qui s'appelle aussi celui de la relance. Il a beaucoup insisté sur la nécessité de cette relance à la sortie de la crise sanitaire, qui a d'ailleurs révélé un déficit en terme d'industrie, en particulier. Quand on a une industrie qui est rentable, qui a de l'activité devant elle, on fait en sorte d'éviter que ce soit les logiques financières qui l'emportent, celles des actionnaires principaux. On compte bien ne pas lâcher ce dossier là évidemment."

Huit repreneurs se sont déjà manifesté. Les ouvriers attendent de la direction une prise de position dans les semaines qui viennent.