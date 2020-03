Le patron de l'UMIH 84 réclame une année blanche pour aider les commerçants

Le président de l'UMIH de Vaucluse craint une immense catastrophe économique pour les restaurateurs et les hôteliers. Tous les commerces non essentiels sont fermés depuis samedi dernier minuit.

Pour Patrice Mounier, les mesures décidées par le gouvernement ont été annoncées de façon "trop abrupte, en plein service". Le président de l'Union des métiers de l’hôtellerie s'inquiète d'une immense catastrophe pour les chefs d'entreprises. Pour lui, il faut absolument que le gouvernement soit aux côtés des commerçants.

Les mesures d'étalement des charges ne suffiront pas ! Patrice Mounier ne veut plus en entendre parler. Pour le président de l'UMIH, "il faut que les commerçants n'aient plus rien à payer. Le gouvernement doit mettre en place une année blanche au niveau fiscal et tout effacer."