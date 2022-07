Le patron de Lactalis Emmanuel Besnier 9e fortune française avec 14 milliards d'euros

Comme chaque année, le magazine Challenges dévoile son classement des plus grosses fortunes françaises. Emmanuel Besnier, à la tête de la multinationale mayennaise Lactalis, pointe à la 9e place avec une fortune estimée à 14 milliards d'euros.

Dans le dernier classement des fortunes françaises réalisé par le magazine Challenges, Emmanuel Besnier, patron de Lactalis, se classe à la 9e position, avec une fortune personnelle estimée à 14 milliards d'euros. C'est deux milliards de plus qu'en 2021. Le PDG de la multinationale du lait possède 100% du capital de l'entreprise avec son frère et sa soeur. L'industriel mayennais reste tout de même très loin de la plus grosse fortune du pays, Bernard Arnault, qui détient l'incroyable somme de 149 milliards d'euros.

Nos confrères de Challenges constatent que les résultats de leur 27e classement sont "colossaux. La fortune totale des 500 plus grosses fortunes atteint 1.002 milliards d'euros, en hausse de 5% par rapport à l'an passé". Il s'agit-là d'un record depuis la première parution du classement en 1996. Autre record souligné par le magazine : le classement 2022 compte désormais 122 milliardaires.