Limoges, France

Près de 150 sapeurs-pompiers venus de toute la Haute-Vienne ont manifesté ce lundi, pour dénoncer le management de leur direction, et une organisation que l'intersyndicale juge aberrante. Le colonel Maxence Jouannet, directeur du Service départemental d'incendie et de secours répondait à 8h15 aux 3 questions d'Alain Ginestet.

Les syndicats et les manifestants parlent d'un management "destructif"...

Je ne dirais évidemment pas ça. Je suis arrivé il y a environ 2 ans et j'avais la chance d'avoir des audits qui avaient été réalisés sur l’organisation, sur les finances, et sur les risques psycho-sociaux, parce qu'il y avait déjà des troubles. Fort de ces audits, on a mis en place un nouvel organigramme, pour être plus à l'écoute des opérationnels. On a aussi mis en place un bureau "qualité de vie en activité", ce qui me tenait à cœur.

Donc, pas de problème entre vous et vos troupes ?

On est aujourd'hui à la croisée des chemins : il y a des mouvements de personnel, une soixantaine, et tous les effectifs ne sont pas arrivés. C'est souvent mal vécu.

Selon les syndicats, il n'y a pas assez d'effectifs..

Ce sont des revendications classiques mais quand on regarde concrètement, les besoins ne sont pas si fort que ça. Et nous allons certainement recruter bientôt, via un concours, notamment parmi des pompiers volontaires du département.

L'autre grief, c'est le système de gestion informatisée de l'alerte, jugé peu efficace. Les manifestants disent que ça marche moins bien que l'ancien système.

Je ne suis pas du tout convaincu par ces arguments. Ce système est fiable, il fonctionne dans 90% des départements, même s'il y a des modifications, des assouplissements à faire. J'étais encore en réunion hier soir sur le sujet.