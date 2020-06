Le patron du Cap Horn à Laval a rouvert à 00h01 sa brasserie!

Une réouverture masquée et hydroalcoolisée! Pour tous les clients et les serveurs, masques obligatoires lors des déplacements dans le bar, gel hydroalcoolique à disposition, respect d'un sens de circulation, tables condamnées pour respecter les distances d'un mètre entre les groupes, et pas plus de 10 personnes par groupe. Près de 3 mois de fermeture au Cap Horn, c'est 25% du chiffre d'affaire annuel qui s'est envolé, soit 300.000 euros. Le Cap Horn emploie 15 personnes à temps plein en CDI.

Des clients heureux qui n'auraient manqué cette réouverture pour rien au monde

Même la police était là pour veiller aux règles de distanciation