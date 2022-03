Le patron du Donjon à Étretat se rend au Liban pour une nouvelle opération de solidarité

Omar Abodib, propriétaire du Donjon Domaine-Saint-Clair, l'hôtel quatre étoiles d'Étretat (Seine-Maritime), retourne au Liban ce mardi 29 mars 2022 pour un deuxième voyage solidaire pour aider la population, toujours en difficulté depuis l'explosion sur le port de Beyrouth le 4 août 2020, qui a fait plus de 200 morts et 6.500 blessés. Le premier voyage remonte à décembre 2020 et 24 salariés y avaient pris part.

Le Franco-Libanais emmène avec lui 34 de ses salariés, employés de ses nombreux restaurants, et cinq containers de matériel (bureaux d'école, vêtements, matériel médical) qu'ils vont distribuer à la population sur place.

Ce deuxième voyage est un petit peu plus organisé, plaisante Omar Abodib : "Le premier était un peu à l'arrache, mais là, depuis, on s'est mis en lien avec beaucoup d'associations à la fois en France et au Liban et on a pu tisser un maillage, ce qui fait qu'on est un peu plus sereins et heureux, donc d'une certaine façon, plus organisés !"

"Un simple doliprane, ce n'est pas facile à trouver sur place !"

Ce réseau d'associations a fourni à Omar Abodib une liste de produits dont les Libanais ont un besoin urgent, du matériel scolaire aux compléments alimentaires et lait infantile, en passant par les médicaments : "Un simple doliprane ou tube de dentifrice, ce n'est pas facile à trouver sur place donc en plus des containers, on part avec des valises remplies de médicaments !"

à lire aussi Explosions à Beyrouth : témoignages et importante vague de solidarité en France

Depuis la catastrophe de l'été 2020, rien n'a vraiment changé sur place, confirme Omar Abodib qui est retourné au Liban en juillet 2021 et qui a de la famille sur place. La population libanaise doit faire face à une foule de problèmes : "En plus de l'explosion, il y a le Covid-19 et la crise financière, mais le pays peut compter sur la diaspora libanaise pour leur venir en aide."

Un voyage qui soude les équipes

Avec son équipe, ils restent sur place une semaine, jusqu'au 5 avril. Ils ont prévu de préparer un grand repas pour remercier les bénévoles des associations avec lesquelles ils travaillent sur place et ils veulent inaugurer un potager solidaire cultivé par des habitants.

Parmi les salariés qui suivent leur patron sur place, figure la réceptionniste du Donjon, Camille Dubois : "J'ai déjà participé au premier voyage et c'était une expérience incroyable, on apprend à connaître nos collègues dans un autre contexte."

Camille Dubois conserve des souvenirs forts du premier voyage et sait que le second sera tout aussi intense : "On crée des liens forts avec l'équipe, ce sont des émotions qu'on ramène ensuite ici, sur notre lieu de travail, les clients nous le disent, ils sentent qu'on est proches !" Une fois leur avion atterri, pour l'équipe, le gros morceau, ce sera le déchargement des cinq containers et la distribution du matériel.

Pour aider Omar Abodib qui a créé un fonds de dotation, vous pouvez acheter des t-shirts et le carnet de voyage de la première opération, tous les bénéfices seront reversés à la population libanaise.