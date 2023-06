Le Pays Basque déroule le tapis rouge à une société leader mondial de la médecine basée sur les données

"Cette start-up sera le vaisseau amiral d’Izarbel 2". Le ton est donné par Jean-René Etchegaray, le président de la communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB) ce mercredi 29 juin, lors de l'inauguration des nouveaux locaux de Sophia Genetics. Installée depuis 2018 à la technopole de Bidart, la société internationale en plein développement avait besoin de s'agrandir pour héberger ses 60 employés sur la côte basque. Elle va occuper le 1er étage d'un bâtiment neuf, qui a coûté 11 millions d'euros et a été entièrement financé par la CAPB et le département des Pyrénées-Atlantiques.

Un bâtiment dédié aux technologies médicales et la lutte contre le cancer

Pour les collectivités locales, l'entreprise présidée par un enfant du pays doit servir de tête de pont au développement de la technopole, dont l'agglomération ambitionne de doubler la capacité. Aujourd'hui, ce sont 120 entreprises, essentiellement des start-ups, plus de 1200 salariés et 1000 étudiants de l'ESTIA, l'école d'ingénieurs, qui s'y côtoient. La CAPB souhaite y développer de nouveaux secteurs d'activités. Des secteurs d'avenir à l'image de l'intelligence artificielle appliquée au médical dont Sophia Genetics, leader mondial de la médecine basée sur les données, est présentée comme un modèle.

Le nouveau bâtiment, financé par les collectivités, est en effet dédié aux technologies médicales. Sophia Genetics intègre tout l'étage d'une capacité d'une centaine de places, ce qui permettra à la société de poursuivre au besoin son développement. Au rez-de-chaussée, c'est l'Institut Curie, 1er centre de lutte et de recherche contre le cancer en France qui va s'installer, ainsi que des start-ups du secteur.

Seule entreprise en Nouvelle-Aquitaine cotée aux Etats-Unis

Si les collectivités ont décidé de déployer le tapis rouge à Sophia Genetics c'est parce que la jeune entreprise représente la vitrine parfaite des ambitions de développement économique de la communauté d'agglomération Pays Basque. Elle est aujourd'hui la seule entreprise présente en Nouvelle-Aquitaine (elle a également un bureau à Pessac en Gironde) à être cotée au Nasdaq. Créée en 2011 à Lausanne, en Suisse, avant d'ouvrir récemment un deuxième siège à Boston, aux Etats-Unis, l'entreprise de 450 salariés est devenue en l'espace de seulement 12 ans le leader mondial de son secteur.

Elle utilise l'intelligence artificielle pour collecter, analyser et traiter les données récoltées par 750 hôpitaux et établissements de soins dans 72 pays, dont 40 en France. Elle partage ensuite ces données, notamment génomiques issues du séquençage de l'ADN, entre ces établissements via une plateforme sécurisée et permet de décloisonner l'information médicale afin de mieux diagnostiquer et traiter des maladies telles que le cancer. "En utilisant notre plateforme, les établissements bénéficient d'une intelligence collective*",* se félicite Jurgi Camblong, le PDG et cofondateur de Sophia Genetics. Cela leur permet de mieux identifier ce qui définit l'origine du cancer d'un individu, qui pourrait être similaire à celui d'un autre patient qui aurait été diagnostiqué via notre plateforme dans un autre hôpital et, in fine, de prendre des meilleures décisions médicales", affirme le quadragénaire, docteur en biologie molléculaire.

La côte basque choisie pour son cadre de vie

À Bidart, devant les élus locaux, dont le président de l'agglomération Pays Basque et celui de la Région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, pour l'inauguration de ses nouveaux locaux, ce polyglotte qui passe aisément d'une langue à l'autre, de l'anglais à l'espagnol en passant par l'euskara (langue basque) est comme un poisson dans l'eau. Jurgi Camblong, né à Bayonne, a passé son enfance à Anglet avant de poursuivre ses études supérieures en Suisse. Fils d'un ancien conseiller municipal d'Anglet, figure de l'abertzalisme, il revendique ses racines basques. Mais ce n'est pas la principale raison de la présence de sa société sur la côte.

Jurgi Camblong, le PDG et cofondateur de Sophia Genetics © Radio France - Thibault Vincent

"L'avantage, c'est que ici, dès qu'on finit de travailler, on peut se retrouver tout de suite dans la nature et on peut se ressourcer, explique le PDG. Donc, c'était un des éléments pour s'installer au Pays basque parce que je pense que pour des gens qui viennent de ce monde là et qui finalement s'investissent beaucoup, beaucoup, beaucoup tous les jours avec énormément de passion, pouvoir sortir à l'extérieur et souffler et bénéficier d'un cadre agréable, c'est très important." Et forcément, c'est un bon argument pour attirer des talents. D'autant qu'au Pays Basque, "il y a beaucoup moins de compétition pour les attirer" qu'aux Etats-Unis, par exemple. Des talents, poursuit Jurgi Camblong, en connaisseur, qui sont souvent eux-mêmes issus du territoire mais n'y trouve pas d'emplois dans leur secteur et doivent s'expatrier.

Une aubaine pour l'Estia

Dans ses locaux d'Izarbel, dont la superficie est désormais quadruplée, Sophia Genetics a installé son activité de développement informatique et de protection des données. L'entrepreneur fait une analogie avec la voiture pour expliquer concrètement ce qui est développé à Bidart : "le châssis, le capot et le tableau de bord (de la plateforme) qui nous permettent ensuite de donner accès au moteur, l'intelligence artificielle, et en permettant aussi aux utilisateurs de naviguer dans les datas*".* Or, à quelques dizaines de mètres de ses locaux, se trouve l'Estia, école d'ingénieurs dont sont récemment sortis une dizaine de collaborateurs de l'entreprise. Et quelques dizaines de kilomètres plus bas, il y a également l'Université du Pays Basque sud de laquelle Jurgi Camblong entend se rapprocher.

Si la société y trouve donc largement son bénéfice, c'est également le cas de l'Estia. Le développement de Sophia Genetics à Bidart comme à l'international "ouvre beaucoup de perspectives pour les étudiants ou les futurs étudiants qui veulent travailler dans le domaine de l'informatique appliquée à la médecine et dans un domaine aussi prometteur que l'intelligence artificielle", reconnait Patxi Elissalde, le directeur de l'école. Celle-ci, depuis l'origine, se nourrit de son écosystème à Izarbel. La croissance de l'entreprise internationale va lui permettre de poursuivre, elle aussi, son développement : "ensemble, on va construire des programmes de formation et de recherche qui seront utiles à Sophia Genetics bien sûr, mais aussi à la communauté du numérique et en particulier appliquée au domaine de la santé. Tout ça, ça permettra aussi à l'Estia d'évoluer et de proposer des formations en adéquation avec les besoins des entreprises." Et contribuer à nourrir l'ambition du président de l'agglomération Pays Basque, Jean-René Etchégaray, d'attirer quelques 10.000 nouveaux étudiants à l'avenir sur la côte et d'y créer de l'emploi qualifié.