Le Pays Basque s'affiche dans le métro parisien pour attirer les touristes

Immenses photos, grands espaces. Mer et montagne ensoleillées pour les deux villes côtières, paysage de montagne pour la ville thermale. Quand on est serré comme une sardine dans le métro parisien, cela fait forcément envie. Une campagne de publicité justifiée par les offices du tourisme d'Anglet, Hendaye et Cambo par l'opportunité d'un rabais de 90% sur le coût d'une campagne d'affichage dans le métro -la somme elle reste confidentielle. C'est par exemple 3% du budget de communication de l'Office d'Hendaye. Les autres offices du tourisme, à l'instar de celui de St-Jean-de-Luz, regroupés dans l'office du tourisme du Pays Basque (152 communes) ont décliné la proposition, préférant se concentrer sur une campagne pour cet automne à destination des voisins à Bilbao ou encore Saragosse.

Mer, plage, montagne, soleil, tout y est. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Alors que des phénomènes de saturation, réels ou ressentis, apparaissent est-il opportun d'aller séduire le chaland parisien? Cette promotion de la destination pays basque vise leur clientèle prioritaire rétorquent les offices: celle en provenance de l'île de France, au même titre que les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie. Ils défendent la nécessité de compenser la chute du nombre de touristes étrangers, ou encore celle du tourisme de groupes depuis la crise sanitaire provoquée par la Covid-19. Ainsi que les demandes en provenance de l'hôtellerie restauration.

On est sur un marketing plus intelligent, mieux calculé, plus réparti sur l'année" (Denis Ulanga, directeur de l'Agence départementale d'attractivité touristique)

A l'Agence départementale d'attractivité touristique, on admet que la question de la saturation se pose mais uniquement sur certains sites et en haute saison estivale. En estimant que les marges de développement sont importantes sans atteindre ces seuils critiques le reste de l'année. Son directeur Denis Ulanga précise que cette campagne de communication dans le métro vise à faire venir davantage de visiteurs parisien, certes, mais pour ce printemps. "On est sur un marketing plus intelligent et meilleur, plus affaibli pour les périodes dont on sait qu'il peut y avoir un peu plus de fréquentation, mais c'est un marketing mieux calculé, plus réparti sur l'année"

Cambo joue la carte des grands espaces. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Le jeu concours des affiches du métro parisien propose quand même de gagner des séjours en juillet -trois modestes séjours à gagner par tirage au sort- uniquement pour la première quinzaine précise-t-on du côté d'Anglet. La campagne d'affichage dans le métro doit prendre fin mardi prochain.

Moins de marketing pour éviter le surtourisme?

Certains sites, en France ou ailleurs, face à des afflux importants décident de faire moins voire plus du tout de campagne de communication -par exemple pour l'Office du tourisme de Cornouailles au Royaume-Uni, en 2018 mais aussi durant la pandémie. Ici? Ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour Denis Ulanga, "cette campagne de printemps entretient la notoriété générale, mais c'est nécessaire, il y a une concurrence entre tous les territoires français en terme touristique, il faut rester dans le radars des visiteurs potentiels, on ne peut pas passer à du zéro marketing".

Une promotion de la destination Pays Basque où chacun semble jouer sa partition. Des offices du tourisme, à l'agence départementale, en passant par l'office du tourisme du Pays Basque sous l'égide de la Communauté d'agglomération Pays Basque.

Remarquons aussi que des problèmes de surfréquentation apparaissent désormais aussi en montagne, sur La Rhune, au Mondarrain ou sur la passerelle d'Holzarte. Avec ou sans les parisiens, confinés ou pas.