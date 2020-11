Le Pays de Château-Gontier lance une campagne de soutien aux commerçants de proximité pour contrer Amazon

A quelques semaines des fêtes de Noël, une période très importante pour les commerçants, le Pays de Château-Gontier lance une campagne de soutien pour un secteur en grande difficulté. Cette campagne est baptisée "Ayons le DÉCLICK" et incite, on l'a compris, à acheter local, à acheter via le "cliqué-commandé" dans les commerces de proximité de la région, contraints de fermer pendant ce nouveau confinement.

"Les grands distributeurs de colis ne remplaceront jamais l'expertise de nos professionnels, mobilisons-nous" martèle le Pays de Château-Gontier.

Le 3 novembre, les élus du conseil municipal de Château-Gontier-sur-Mayenne avaient réaffirmé leur soutien aux commerçants et artisans, obligés de baisser le rideau. Une restriction qui ne peut que favoriser le géant américain du e-commerce, selon eux.