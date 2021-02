Le Pays de Château-Gontier ouvre un point conseil budget pour aider les familles en difficulté financière

Le Pays de Château-Gontier vient d'ouvrir un point conseil budget, la seule collectivité du département de la Mayenne, en dehors de l'Udaf, à être ainsi labellisée par l'Etat pour accompagner des familles et des salariés dont la situation financière s'est fragilisée à cause de la crise sanitaire.

Vous rencontrez une difficulté financière : le point conseil budget est là pour vous aider. Le Pays de Château-Gontier vient d'ouvrir, et c'est le seul dans le département en dehors de l'UDAF, ce service gratuit et confidentiel de conseils et d'accompagnement, de médiation avec les banques et aussi de constitution de dossier de surendettement.

C’est une petite fierté. Le Pays de Château-Gontier est la seule collectivité de la Mayenne labellisée point conseil budget en dehors de l’Udaf 53. - Nolwenn Guérin, en charge du Centre Intercommunal d’action Sociale

Le Point Conseil Budget cible les familles et les salariés dont la situation financière s'est fragilisée ou dégradée à cause de la crise sanitaire : "le point conseil budget peut tout simplement permettre l’ouverture des droits à la Caf, répondre à un demande alimentaire, de microcrédit. C’est un suivi confidentiel", souligne Anne Lebossé, responsable de l'action sociale. Des permanences se dérouleront en mairie.

Renseignements au 02 43 09 55 87 ou par courriel, pointbudgetconseil@chateaugontier.fr.