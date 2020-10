Le PDG d'Axa France en visite chez maliterie.com à Neuville-sur-Sarthe près du Mans

Une opération séduction d'Axa ce lundi en Sarthe. Les assureurs sont pas mal décriés en ce moment par les artisans et les petits commerçants touchés par la crise du au coronavirus. Son PDG, Jacques de Péretti, a tenu à rappeler son soutien aux entreprises.

7.500 euros pour aider maliterie.com à fabriquer des masques

Le PDG d'Axa France, Jacques de Péretti est venu ce lundi avec une dizaine de collaborateurs visiter l'entreprise et le magasin d'usine de maliterie-com basé à Neuville-su-Sarthe. Pendant le confinement, l'assureur a aidé le fabricant de matelas quand il s'est lancé dans la fabrication de masques. "Nous avons aidé environ une vingtaine d'entreprises en France pour les aider à adapter leur chaîne de production dans la fabrication de masques. Pour maliterie.com, c'était 7.500 euros" souligne Le PDG d'Axa France, Jacques de Péretti.

Les assureurs sont un peu montrés du doigt depuis le confinement par les petits artisans et commerçants. En Sarthe, le traiteur Thierry Breton a même décidé d'attaquer Axa, son assureur pour lui demander des dédommagements. Lors de sa visite ce lundi en Sarthe, le PDG d'Axa a tenu a rappelé que pour de nombreux clients, les échéances avaient été supprimés et que l'assureur avait indemnisé 2.000 restaurateurs et cafetiers à Paris. L'assureur a aussi souligné lors de cette visite avoir perdu 120 millions d'euros sur les six premiers mois.

L'une des machines qui fabrique les matelas de maliterie.com à Neuville-sur-Sarthe © Radio France - Christelle Caillot

5% de baisse de chiffres depuis le confinement, mais on va ouvrir cinq magasins d'ici la fin de l'année et une dizaine en 2021

Chez maliterie-com, les voyants sont plutôt au vert. L'entreprise a fabriqué 50.000 masques en dix semaines au début du confinement. Les 7.500 euros d'Axa ainsi que les aides de l'état lui ont servis à adapter sa chaîne de production. L'entreprise familiale emploie 115 personnes et compte 35 magasins. Malgré une baisse de chiffre d'affaire de 5% pendant le confinement, son directeur Laurent Crépin compte poursuivre les investissements : "nous ne sommes pas les plus à plaindre et les ventes sont bien repartis cet été. Nous allons ouvrir cinq magasins d'ici la fin de l'année et une dizaine en 2021".

ma literie.com en chiffres

20 millions d'euros de chiffre d'affaires

35 magasins

115 salariés dont une soixantaine en Sarthe

30.000 clients par an

20.000 ventes de matelas et sommiers par an et 2.500 fauteuils.

