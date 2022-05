Le PDG de la SNAM débarqué : inquiétude pour les 600 emplois du projet Phénix en Aveyron, à Viviez

Un nouveau choc dans le bassin de Decazeville à Viviez où la fonderie SAM a fermé en décembre 2021 laissant 350 familles au chômage. L’entreprise aveyronnaise SNAM (Société Nouvelle d’Affinage des Métaux), elle aussi basée à Viviez, vient d’annoncer qu’elle se séparait de son PDG, Eric Nottez. Il a été licencié mardi de l’entreprise qu’il a créé et qu’il a développé ces dernières années grâce à un fond d’investissement belge.

La SNAM c’est le leader européen du recyclage des batteries hybrides et électriques. L’entreprise emploie 150 personnes en Aveyron. Mais la SNAM porte surtout un gros projet : le projet d’une filiale Phénix qui prévoit d’embaucher 600 personnes ( en 5 ou 6 ans) pour fabriquer des batteries. Des batteries qui auront vocation à stocker l'électricité stationnaire comme celles des éoliennes et des panneaux solaires.

"Il ne faudrait pas qu’il y ait un mauvais cours du sort pour dire : le projet il est bon mais on ne le fera pas ici." Jean-Louis Chauzy

Mais évidemment, le limogeage surprise du PDG interroge tout le monde. Eric Nottez, implanté à Viviez depuis 15 ans continue de croire à Phénix et veut qu’il soit développé localement. De l’autre côté, la direction du groupe penche pour l’abandon de Phénix, parce que son développement n’est pas assez rapide. Et d’ailleurs le PDG aveyronnais a été remplacé par un directeur allemand.

La crainte c’est donc l’abandon du projet ou pire encore sont développement ailleurs explique Jean-Louis Chauzy , le président aveyronnais du CESER conseil économique et social Occitanie. "C’est l’émergence d’une filière difficile. Et les conditions de sortie d’Eric Nottez - qui est l’ingénieur emblématique pour le projet – mérite quelques explications. Elle mérite surtout pour l’actionnaire de confirmer la pertinence du projet industriel et l’ancrage à Decazeville. Il ne faudrait pas qu’il y ait un mauvais cours du sort pour dire, le projet il est bon mais on ne le fera pas ici. "

Trois millions de la Région

Pour le moment, collectivités locales, syndicats sont dans le flou total. Tous ont été très surpris par la nouvelle. Il n’y a pas encore eu de CSE. La Région devrait aussi demander de comptes assez rapidement. Elle voté une aide pour le projet Phénix à hauteur de trois millions d’euros. L’Etat s’est aussi engagé à hauteur de un million dans le cadre du plan de relance.

L’enjeu, c’est en tout cas l’emploi dans un bassin sinistré. De nombreux salariés, comptaient beaucoup sur Phénix. Une quinzaine de licenciés de l’ex fonderie SAM avait des entretiens d’embauche hier pour Phénix. Des entretiens qui ont été annulés.