Le PDG de la SNCF vient à Dijon les bras chargés d’offres d’emploi

Guillaume PEPY pose ses valises à Dijon cette fin de semaine. Le PDG de la SNCF effectue actuellement une tournée des nouvelles régions françaises, consacrée notamment à l’emploi et la mobilité pour les voyageurs et les marchandises. Mais c'est surtouti les bras chargés d'offres d'emploi que Guillaume Pepy vient en Bourgogne. Il y a trois cents postes à pourvoir dans la région. Ils seront précisés ce vendredi à l'occasion d'un Forum des métiers et de l’Emploi organisé de 10H à 18H30 au Parc des Expositions et des Congrès de Dijon, 3 boulevard de Champagne

Guillaume Pepy, PDG de la SNCF © Maxppp - Vincent Isore

La CGT Cheminots insatisfaite

Trois cents postes, c'est bien mais c'est très loin des besoins explique de son côté Jean-Christophe Gossart, le responsable de la CGT Cheminot en Bourgogne - Franche-Comté.

"Bien sûr que la SNCF a besoin d'embaucher mais derrière cette annonce se cache des départs non remplacés, un manque d'effectif, une précarité aussi chez nous et surtout des besoins pour les usagers qui ne sont pas satisfaits. La cerise sur le gâteau, c'est l'affiche du forum de l'emploi, on présente un contrôleur alors que le conseil régional et la direction veulent instaurer des trains sans contrôleurs!"