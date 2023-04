Le PDG de Lactalis Emmanuel Besnier sixième fortune de France selon le magazine Forbes

Le PDG du groupe agroalimentaire Lactalis Emmanuel Besnier lors des assises de l'agriculture et de l'alimentation en 2021 à Nantes

Le premier milliardaire français venu d'un autre horizon que le luxe et la beauté est mayennais. Emmanuel Besnier, patron du géant du lait Lactalis est la sixième fortune de France selon le classement du magazine Forbes, avec plus de 20,4 milliards d'euros.

ⓘ Publicité

Le PDG très discret était 7e en 2022. Il profite de la nouvelle répartition de la richesse de la famille de Rodolphe Saadé, à la tête du groupe CMA CGM, leader mondial du transport et de la logistique. Le magazine Forbes a choisi de la diviser entre le patron et ses trois enfants.

Deux français plus grandes fortunes du monde

En France, Forbes recense un total de 43 milliardaires, dont sept femmes, "pour une fortune totale ayant augmenté de 20,6% depuis 2022". Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe LVMH et Françoise Bettencourt Meyers, héritière de L'Oréal, sont, avec leurs familles, l'homme et la femme les plus riches du monde, une première pour deux français.