Le PDG de Lactalis, Emmanuel Besnier, toujours dans le top 10 des plus grandes fortunes françaises d'après Challenges

Le magazine Challenges publie son classement annuel des plus grandes fortunes françaises. La famille Besnier, à la tête du groupe mayennais Lactalis est toujours dans le top 10.

Laval, France

C'est un classique annuel, un classement qui suscite toujours la curiosité et qui ne connaît que très rarement des bouleversements dans le top 10. Pour la 24e fois, le magazine Challenges publie son classement des 500 premières fortunes françaises.

Et sans surprise, la famille Besnier, patronne du groupe laitier mayennais Lactalis figure à la neuvième place du classement derrière les familles Arnault, Bettencourt, Hermès, Mulliez, Pinaul et Dassault (entre autres). Les trois enfants Besnier (Emmanuel, Jean-Michel et Marie) détiennent 100 % du groupe. Le géant du lait fait 18,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Dans l'infographie du magazine Challenges (voir ci-dessous), en "anecdote", il est écrit au sujet du patron de Lactalis Emmanuel Besnier que "bien que multimilliardaire, cet homme discret n’est peu voire pas reconnu au sein même de sa ville de Laval où se trouve le siège du groupe". Le PDG de Lactalis se fait très rare dans les médias. Il n'est malheureusement jamais intervenu sur la première radio du département et sur le réseau Radio France, malgré les nombreuses invitations, lors de la crise de la salmonelle en décembre 2018 ... par exemple.