Le PDG de "Lunettes pour Tous" a visité les friches de Revin

L'opticien Lunettes pour tous a pour projet de relocaliser la production de ses montures de lunettes en Europe et s'intéresse à Revin pour implanter son usine. Son PDG, Paul Morlet, a visité les friches Porcher et Electrolux ce vendredi.

Le PDG de "Lunettes pour tous", Paul Morlet, a visité les friches de Revin ce vendredi 11 février. Le réseau de magasins de lunettes à bas-coût a pour projet de relocaliser en Europe la production de ses montures, jusqu'à présent fabriquées en Chine. Un investissement de 8 millions d'euros qui créerait, à terme, 60 emplois.

Les dirigeants de l'entreprise avaient déjà entamé les discussions sur une possible implantation à Revin avec le ministère de l'Economie. Ce vendredi matin, ils ont été reçus à Revin par une délégation d'une vingtaine de personnes. Etaient notamment représentés la préfecture, le Conseil régional du Grand-Est, la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse, la mairie de Revin mais aussi Pôle Emploi.

Je me réjouirai vraiment de l'implantation de cette entreprise, s'il y en a une, à partir du moment où je verrai les premiers employés sortir avec leurs fiches de paye - Pierre Cordier, député des Ardennes

Sur le papier, la friche Porcher avait initialement retenu l'attention de Paul Morlet. Le bâtiment est finalement jugé trop haut, trop coûteux à chauffer. Les élus locaux préféreraient justement qu'une plus grande activité industrielle s'y installe, plutôt que de débiter le site en petits morceaux.

Electrolux plutôt que Porcher

C'est donc l'ancienne usine voisine d'Electrolux qui conviendrait davantage au projet de "Lunettes pour tous". La configuration est différente. La friche Porcher appartient désormais à la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse qui entend y faire des travaux de réhabilitation, avec des fonds de l'Etat et de la région Grand-Est afin d'y installer une nouvelle activité.

L'ancien site d'Electrolux, en revanche, est toujours un terrain privé. L'administrateur judiciaire du dernier exploitant, SAI, doit dépolluer les 44 000 mètres carrés encore inoccupés.

Chat échaudé craint l'eau froide

Les discussions sur l'éventualité d'implanter "Lunettes pour tous" à Revin ne font que commencer et la prudence est de mise chez les élus locaux, encore échaudés par l'installation avortée des cycles Mercier en 2021, du fait du retrait du soutien financier de l'Etat.

Depuis, l'Etat a maintenu les 4,8 millions d'euros destinés à ce projet abandonné. Mais pas à n'importe quel prix. Interrogé sur la réindustrialisation de Revin par le député Pierre Cordier ce mercredi 9 février à l'Assemblée nationale, la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher se veut prudente : "La difficulté de ces dossiers, c'est que ça attire un certain nombre de chasseurs de primes et il faut être capable de savoir dire non aux chasseurs de primes et de savoir dire oui aux porteurs de projets industriels".