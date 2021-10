Le PDG de Paprec : "on ne va pas renoncer" à la reprise de la papeterie Chapelle-Darblay

"C'est sûr, on ne va pas renoncer", les mots sont clairs, et ils sont signés ce lundi du président fondateur du groupe Paprec, Jean-Luc Petithuguenin. Vendredi dernier, le propriétaire de l'usine Chapelle Darblay de Grand-Couronne, le groupe UPM, avait annoncé la vente du site au groupement français Samfi-Paprec, porteur d'un projet de recyclage et, à terme, de production d'hydrogène vert. Mais la Métropole de Rouen a mis son veto en faisant usage de son droit de préemption, dans l'espoir que l'usine soit rachetée par un autre géant du secteur : Veolia.

"400 emplois créés" par Paprec

Ce dernier, accompagne du groupe Fibre Excellence, prévoit en effet un activité de production de papier d'emballage et de papier d'isolation recyclés, plus en adéquation avec l'histoire du site de Grand-Couronne. Ce projet qui a la faveur des syndicats de Chapelle Darblay, qui ne veulent pas de perte des savoir-faire. Le gouvernement a aussi proposé que l'offre de Veolia soit examinée plus en détail.

Jean-Luc Petithuguenin l'annonce donc : "dès mardi, mon fils, qui est directeur général du groupe, a rendez-vous avec le maire de Rouen". L'objectif est "d'expliquer pourquoi notre offre est pertinente, pourquoi elle s'inscrit dans le futur et pourquoi on peut créer de l'emploi de façon très rapide". Il prévoit également de rencontrer de nouveau la CGT du site ainsi que le gouvernement.

Le PDG de Paprec réaffirme aussi sa volonté de continuer les négociations, car "cela fait 5 mois que notre dossier est sur le bureau d'UPM", alors que celui de "Veolia est arrivé à la dernière minute". Jean-Luc Petithuguenin rappelle que plus de "400 emplois seront créés avec une centaine de personnes rapidement, dès que je peux avoir les autorisations", précise-t-il.

Un des représentants du collège cadre au CSE d'UPM France, Arnaud Dauxerre, a réagi, et dénonce le projet du groupe Paprec. "Faire des balles de papier et les emmener outre-Rhin, ça n'est pas du recyclage", explique-t-il. Pour lui, ce projet c'est de la "récupération, du regroupement d'activités, à destination de filières qui se trouvent en Allemagne".

