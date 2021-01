Le PDG du Club Med demande à Jean Castex de "sauver la montagne française"

Dans une lettre ouverte, le PDG du Club Med Henri Giscard d'Estaing demande au Premier ministre Jean Castex de "sauver la montagne française". Le Gouvernement doit se prononcer mercredi sur une réouverture ou non des remontées mécaniques pour les vacances d'hiver.

Le 20 janvier, vous déciderez de la survie de la montagne". Henri Giscard d'Estaing

L'activité montagne du Club Med occupe une position forte au sein du groupe avec 14 clubs situés en altitude. "Le 20 janvier, vous déciderez de la survie de la montagne française. C'est le destin de l'un des rares leaders mondiaux français, et de ses acteurs, qui est entre vos mains" écrit Henri Giscard d'Estaing, qui souligne dimanche dans un entretien parallèle au JDD que «les sports d'hiver représentent 50% du PIB de la Savoie, et un peu moins en Haute-Savoie", s'inquiétant du sort de "plus de 100.000 emplois saisonniers qui pourraient disparaître".

Dans cette lettre adressée le 14 janvier au cabinet du Premier ministre, Henri Giscard d'estaing demande à Jean Castex de sauver "un écosystème créatif, dynamique, entreprenant qui ne demande qu'une chose : vivre, travailler et continuer à avancer en recevant ses clients dès le début février, tout en les protégeant et en adoptant des protocoles sanitaires parmi les plus stricts et les plus responsables".