Le PDG du groupe GMD, Alain Martineau rencontre les salariés de GM&S à La Souterraine

Alain Martineau, le PDG du groupe GMD est arrivé ce mercredi matin à La Souterraine pour y rencontrer les salaries de GM&S. Le seul candidat à la reprise de l'équipementier automobile souhaite les convaincre de l’intérêt de son offre.

Le PDG du groupe GMD, Alain Martineau, rencontre ce mercredi matin les représentants des salariés de l'entreprise GM et S à la Souterraine. Il est arrivé sur place un peu avant 11h et à échangé quelques mots avec les journalistes présents avant de s'enfermer dans le local syndical. "C'est important pour moi de rencontrer les salariés" a expliqué Alain Martineau, "je vais essayer de les convaincre de l’intérêt de mon offre. Je vais essayer de leur dire que c'est exceptionnel d'avoir une aide des constructeurs Renault et PSA" a poursuivi le patron du groupe GMD, seul candidat à la reprise de l'usine, que l'Etat aussi a fait un effort. Et de conclure : "Tout le monde est prêt pour sauver cette entreprise, y compris moi".

Je suis là pour sauver 120 emplois, pas pour en supprimer 157" - Alain Martineau, le PDG du groupe GMD

Alain Martineau explique qu''il est là pour s'occuper de ceux (les salariés) qui restent, "en espérant qu'on va se développer et qu'on va en embaucher d'autres". Ce jeudi matin, les représentants syndicaux se disaient rassurés par l'annonce du PDG du groupe GMD de racheter les murs de l'entreprise. La réunion se poursuit ce midi, les salariés patientent, installés sur des chaises à l'entrée de l'usine pour se protéger de la pluie. Cet après-midi, ils rencontreront Alain Martineau et préviennent : "on ne va pas l'accueillir à bras ouverts".