Le PDG international de Yara confirme la fermeture du site de Pardies

Alors que la fermeture de l'usine béarnaise a été annoncée début mars en comité central d’entreprise à Paris, 25 salariés de Yara à Pardies ont joué leur va-tout ce mercredi, en s'invitant au comité européen du groupe, à Alicante, en Espagne. Le PDG leur a confirmé la fermeture du site béarnais.

La rencontre n'a duré qu'une demi-heure mais elle a bien eu lieu. Vingt-cinq salariés de Yara (bassin de Lacq) ont décidé de s'inviter ce mercredi au comité européen du groupe norvégien, à 750km du Béarn, à Alicante, en Espagne. Leur objectif était de tenter de sauver les 86 emplois menacés par la fermeture de l'usine de Pardies.

Après 12h de car et quelques heures d'attente, le PDG international du groupe le Norvégien Svein Tore Holseter a finalement accepté de rencontrer une délégation de l'intersyndicale CGT - FCE-CGC - CFDT. Il a immédiatement confirmé la fermeture du site à l'automne 2018 et la suppression de 86 postes.

"Au moins il a le mérite d'être clair..."

"On a réussi à obtenir un rendez-vous, ce qui est déjà une bonne chose, raconte Charles Puntous délégué CGT. Après sur le contenu, on a été vraiment déçus. Au moins il a le mérite d'être clair : une entreprise doit faire du cash, qu'il n'estime pas suffisant à Pardies". "On se doutait de la réponse" mais "on est déçus". "Ils vont privilégier les sites industriels qui ont une forte rentabilité".

"L'industrie traverse une période difficile"

Le PDG est ensuite venu à la rencontre des salariés de Pardies, devant l'hôtel IV étoiles où se tenait la réunion, pour s'adresser à eux : "C'est difficile. tout ce que je peux vous dire c'est que je comprends combien cela vous touche, vous, vos familles et vos proches. Ce n'est une décision facile pour personne. Mais l'industrie traverse une période difficile. Donc nous devons faire ce qui est nécessaire".

"Aucun espoir pour la sauvegarde du site"

Parmi les représentants de l'intersyndicale, Jean-François Derolez, un autre délégué CGT, confirme : "Il nous a dit qu'il n'y avait aucun espoir pour la sauvegarde du site. Que le site de Pardies ne rapportait pas assez d'argent, que la solution était irrémédiable".

"On veut leur prouver que le site est viable donc on va se battre" encore, a-t-il expliqué à France Bleu Béarn

Six repreneurs potentiels ?

La loi Florange oblige Yara à chercher un repreneur. Lors du comité de suivi qui s'est réuni en préfecture à Pau le 11 mai, le groupe a annoncé avoir des contacts avec six repreneurs. Le site de Pardies produit de la vapeur, vendue à la Sodébie depuis la fermeture de Célanèse, et des produits chimiques utilisés pour fabriquer des explosifs.

Un comité de suivi doit de nouveau se réunir en préfecture à Pau le 12 juillet.

