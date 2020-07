Le péage du pont de l'Ile de Ré sera automatisé en 2023

"Cela va dans le sens de l'histoire" Cette petite phrase de Catherine Desprès, vice-présidente du département en charge des mobilités, résume finalement assez bien la transition qui va s'opérer pour la barrière de péage du pont de l'Ile de Ré.

En 2023, le paiement au passage du pont se fera avec des machines automatiques

L'été, en comptant les vacataires, une soixantaine de personnes travaillent dans ces petites cahutes du péage. En 2023, elles sont amenées à disparaître. Le passage du pont se fera avec des machines automatiques, des lecteurs de carte que l'on retrouvent déjà en grand nombre sur les autoroutes. Le péage du pont de l'Ile-de-Ré reste à ce jour quasiment un des seuls en France à ne pas avoir de système automatisé.

Barrière de péage du pont de l'Ile de Ré © Radio France - Gérald Paris

Prévoir un plan de départ à la retraite, et de reclassement pour les agents concernés

Pour Catherine Desprès, cela va obligatoirement évoluer. "Cela va dans le sens de l'histoire. cela va permettre de simplifier les choses. Il n'y aura donc plus de cabines avec du personnel, mais des bornes automatiques tous paiements. Cela ne se fera pas avant 2023. Il faut d'abord voir le plan de départ à la retraite des agents concernés, reclasser le cas échéant des personnes volontaires pour surveiller le pont, ou à d'autres tâches qui restent à définir. Une réorganisation que l'on mettra en place avec le département qui gère le pont."

En été, plus de 60 personnes sont employées dans ces cabines de péage

Plus de 35 en CDI, le sont à l'année, avec 26 vacataires en plus, et un renfort de quatre étudiants en période estivale. Sophie est l'une d'entre elles. Elle travaille depuis 21 ans au péage. Avec la mise en place d'un péage avec des bornes automatiques dans trois ans, Sophie est fataliste. "Ce qui est un peu dommage, c'est que cela va supprimer des emplois. Ce qui est malheureux, c'est que çà entre dans l'air du temps. Des machines à la place des hommes."

Le contact avec les gens, ça va me manquer - Thérèse employée au péage -

Pour Thérèse, agent au péage depuis un an, une page va se tourner c'est sûr. Et avec un peu de nostalgie dans la voix, elle le confesse. " C'est agréable d'avoir le contact avec les gens, même lorsque l'on est en voiture, et qu'ils ne font que passer. C'est sympa, moi ça va me manquer."

Thérèse, 57 ans, employée au péage du pont de l'Ile de Ré © Radio France - Gérald Paris

Ce samedi 14 000 véhicules sont attendus sur le pont de l'le de Ré

Ouvert à la circulation depuis 1988, le pont d'une longueur de près de trois kilomètres relie le continent à l'Ile de Ré. En plein été, du 20 juin au 11 septembre, une voiture simple avec ou sans remorque doit s'acquitter d'un droit de passage à 16 euros, contre 8 euros en basse saison. Sur une journée de circulation en rouge comme ce samedi 25 juillet, près de 14 000 véhicules devaient passer le pont de l'ile de Ré.