Orléans, France

Depuis sa désignation, Mathilde, la jeune fille qui figurera Jeanne d'Arc aux fêtes johanniques à Orléans, est victime d'une déferlante de haine raciste sur les réseaux sociaux. Le procureur de la République a d'ailleurs ouvert une enquête préliminaire pour "incitation et provocation à la haine raciale" suite à plusieurs tweets injurieux. Ce vendredi, le père de la jeune fille, Patrice Edey Gamassou réagit et en appelle au président de la République. Il demande à Emmanuel Macron de venir présider les fêtes johanniques 2018

Dans la tradition, l'année qui suit l'élection à la tête de l'État (ou à défaut, au cours de son mandat), le nouvel élu préside également les fêtes johanniques d’Orléans. Sous la Ve république, Charles de Gaulle, Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand et Jacques Chirac ont d'ailleurs suivi cette coutume. Emmanuel Macron avait été sollicité par le maire d’Orléans pour être l'invité d'honneur le 8 mai prochain mais il avait décliné pour des raisons d'agenda.

Venez, ici et maintenant, célébrer la France et ce qui nous réunit tous ensemble" - Patrice Edey Gamassou

Ce vendredi, Patrice Edey Gamassou l'a exhorté à revenir sur sa décision, "je crois que là, maintenant, et cette année précisément, c'est Jeanne d'Arc qui lance un appel. Elle demande à Emmanuel Macron de venir célébrer les valeurs de la France, ses valeurs éternelles, à Orléans le 8 mai 2018." Avant de s'adresser au président, "venez, ici et maintenant, célébrer la France et ce qui nous réunit tous ensemble." Emmanuel Macron répondra-t-il à cet appel pour venir une deuxième fois aux fêtes johanniques d'Orléans ? En 2016 il avait présidé l'événement, alors en tant que ministre de l’Economie.

Loin de cette agitation, Mathilde, elle, va continuer à s'investir pleinement dans son rôle des fêtes johanniques. Dès ce week-end, elle est à Domrémy, dans les Vosges. le village natal de Jeanne d'Arc.