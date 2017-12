Clermont-Ferrand, France

Devant les camions de pompiers, Leïla est cherche son bonheur. "Je suis venu pour mes deux enfants, je suis seule pour les élever, ça m'aide évidemment". Cette mère de famille vient ici pour améliorer le quotidien. "C'est un budget pour les fêtes, et ça permet de se débrouiller, et trouver des cadeaux à petit prix".

Noël, c'est pour tout le monde..." Nicole Rouvet, présidente du Secours Populaire dans le Puy-de-Dôme

Dans la salle, où sont rangés les cadeaux, les bénévoles attendent les bénéficiaires. "J'emballe les trois paquets ensemble" s'interroge l'un d'entre eux. "Oui merci" répond cette maman, avec son bébé dans la poussette. Un peu plus loin, le père Noël prend la pause avec un petit garçon. Son papa savoure ce moment. "C'est incroyable, il avait peur de la barbe, mais au bout d'un moment, il s'est détendu". Le petit garçon est effectivement tout sourire, et semble apprécié le moment.

23 000 bénéficiaires dans le Puy-de-Dôme

"On est un peu dubitatif", lâche pourtant cette bénévole, "je fais ça depuis près de 10 ans, et on doit s'interroger car nos cadeaux ne sont plus à la mode, c'est le numérique aujourd'hui, et nous, on a pas les moyens".

Le père Noël était là © Radio France - Jean-Pierre Morel

Mais cette opération reste un succès pour ceux qui sont dans la difficulté, "on a aussi prévu un colis gourmand" ajoute Nicole Rouvet, "avec du saumon fumé, et d'autres produits de fêtes pour 15 euros". Ceux qui en ont fait la demande recevront le colis le 22 décembre. Cette année, 23 000 personnes ont bénéficié de l'aide du Secours Populaire.