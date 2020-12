Le Père Noël en direct sur You Tube depuis l'Axone de Montbéliard

Enfin une bonne nouvelle ! Le Père Noël, qui n'avait jusqu'ici pas vraiment fait d'apparition dans le Nord Franche-Comté, en raison de l'annulation des marchés et autres arbres de Noël, s'adressera finalement ce samedi aux petits comtois, en direct de l'Axone de Montbéliard, dans le cadre d'un spectacle diffusé en direct sur You Tube, à partir de 17h (voir le lien en bas de page).

Tour de magie et chanson

"Tatiana et le lapin Toupinou à la recherche du Père Noël" : c'est le nom de ce spectacle d'environ 45 minutes qui sera présenté en direct depuis un plateau télé installé à l'Axone de Montbéliard. Au programme : tour de magie, chanson, et autres surprises, avec, bien sûr, la présence du Père Noël. Un joli projet co-organisé par plusieurs sociétés d'événementiel du Nord Franche-Comté : l'Axone de Montbéliard et les entreprises iDKom, Lagoona et Dauday organisation.

"Cette année c'est malheureux, les enfants n'auront pas le loisir de voir le Père Noël avant le 24 décembre, et on s'est dit 'pourquoi ne pas créer une surprise', et inviter tous les enfants des salariés des CE, avec lesquels nous travaillons d'habitude, à retrouver le Père Noël", explique Pascal Daudey, le gérant de la société Daudey organisation.

"Ne restons pas sans rien faire, réinventons-nous !" - Pascal Daudey Copier

"On a essayé de se projeter à plusieurs reprises dans le monde du spectacle, mais à chaque fois, ça tombe à l'eau, donc là on s'est dit, on est quasiment certain de produire ce spectacle, ne restons pas sans rien faire, ne restons pas les bras ballants, réinventons-nous, soyons-proactifs sur ce que pourraient être, malheureusement peut-être un jour, des arbres de Noël qui ne seraient pas en présentiel".

130 arbres de Noël annulés

2020 aura été une année noire pour les sociétés d'événementiel, dont l'activité est toujours à l'arrêt. Pour la société Daudey organisation, par exemple, qui emploie 4 salariés, ce sont 130 arbres de Noël et autres soirées qui ont été annulées cette année en raison de l'épidémie de Covid-19, soit une perte de chiffre d'affaires estimée entre 300.000 et 400.000 euros cette année.

Je serai bien présent le 24 décembre, le Covid n'aura pas raison de moi ! (Le Père Noël)

"On vend des arbres de Noël à partir du mois de janvier, des entreprises nous appellent tout de suite pour bloquer la date, la salle etc... tout était reparti en janvier 2020, et puis petit à petit, tout a été annulé", explique Pascal Daudet. "Sur la première vague, on avait déjà perdu 40% et pour la seconde vague, on a perdu la totalité de ce qui avait été réservé, ou de ce qui devait se mettre en place à la rentrée".

A la fin du spectacle, le Père Noël devrait s'adresser aux enfants, avec ce message : "Je ne pourrai pas venir vous voir dans les théâtres, les salles des fêtes et entreprises, comme c'est le cas d'habitude avant Noël, mais je vous rassure : je serai bien présent le 24 décembre, le Covid n'aura pas raison de moi !"

Comment faire pour voir ce spectacle ? Rendez-vous sur ce lien You Tube ce samedi à partir de 17h. Il suffit de cliquer sur le lien pour visionner le spectacle, en direct.

