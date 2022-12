Le Père Noël vert du Secours populaire fait sa distribution ce samedi à Nice

Il est vert, mais c'est le vrai : le Père Noël du Secours Populaire est à Nice ce samedi. Il vient distribuer le cadeau de 300 enfants des Alpes-Maritimes dont les familles ont peu de moyens. Il se sera pas seul : plusieurs dizaines de bénévoles avec lui pour accueillir tous ces pitchouns dès 13h30. Au programme : visite du parc, spectacle de ventriloque à 15h, puis goûter et la distribution tant attendue pour finir. Au total 1200 petites et petits sont aidés pour Noël cette année dans le département. Dont 300 présents pour cette grande fête.

ⓘ Publicité

Des cartes cadeaux plutôt que des jouets cette année

Pour la première fois cette année, le Secours Populaire du 06 offrira plutôt des bons cadeaux, valables dans plus de 3000 boutiques. Jean Stellittano, le secrétaire général de l'association dans les Alpes-Maritimes trouve cela plus adapté : "trouver le bon cadeau pour le bon enfant au bon âge, qui va le mettre en joie quand il va l'ouvrir c'est très compliqué, donc cette année on s'est dit qu'on allait laisser les enfants et les parents décider, pour avoir LE cadeau qui fait plaisir au pied du sapin."

Ce samedi, le Secours Populaire propose aussi une vente de jeux et jouets d'occasion sur la coulée verte à Nice avec les lutins verts. De quoi garnir le pied du sapin pour pas trop cher, tout en faisant un geste plus vertueux pour la planète. Que du vert dans cette histoire !