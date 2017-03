Le Périgord fait sa publicité au Japon

Une délégation périgourdine d'élus et d'entrepreneurs est arrivé ce mercredi 22 mars à Tokyo pour inaugurer l'exposition Lascaux III à Tagajo et permettre à la Dordogne de nouer de nouveaux partenariats économiques.

Huit entrepreneurs périgourdins sont arrivés au Japon ce mercredi 22 mars et ils vont y rester jusqu’à dimanche. Ces chefs d'entreprises ou commerciaux sont partis avec une délégation du conseil départemental pour l’inauguration de l’exposition Lascaux III à Tagajo au nord-est du pays, mais aussi pour faire des affaires, créer des liens avec le pays, même s'il en existe déjà beaucoup.

Profiter du succès de Lascaux

"Une quarantaine d'entreprises de Dordogne font du commerce direct ou indirect avec le Japon" explique Vincent Demaison, directeur du service économique du conseil départemental. Il a monté cette opération de promotion initiée par Germinal Peiro. "Je voulais que l'on profite de la belle exposition médiatique du Périgord, grâce à Lascaux, pour mettre en avant ces entreprises," confie le président du conseil départemental. La collectivité a donc décider d'inviter huit entreprises : Inovchataigne, Bovetti, Demont Foie gras, Coop Cerno, Espinet, le chocolatier Joseph, la coopérative agricole Terre du Sud et l'entreprise Tendances Éditions de Boulazac.

Avant l'inauguration de l'exposition au musée d'histoire de Tohoku samedi, ces entreprises ont rendez-vous à l'ambassade de France avec des experts du monde économique japonais. "Les Japonais apprécient énormément la finesse du papier alors pourquoi ne pas créer un lien avec un fabricant ou surfer sur le phénomène Lascaux avec la série de cartes que nous proposons sur la grotte et sur les châteaux de Dordogne," raconte Sébastien Girard, co-gérant de Tendances Éditions. D'autres, comme Marie-Estelle Bovetti ont déjà prévu des rendez-vous avec des clients qu'ils connaissent bien ou de futurs clients rencontrés sur des salons. "Ce déplacement c'est vraiment l'occasion de créer de nouveaux contacts", assure Stéphanie Eclancher, commerciale à la Coop Cerno.

La filière du gras est bien sûr représentée avec Delmont, Espinet et Terre du Sud. Les relations de la filière sont plus ambiguës avec les Japonais qui n'importent plus de foie gras français depuis fin 2015 à cause de la grippe aviaire. "Nous voulons leur dire que nous sommes encore bien là, qu'il y a toujours une production et qu'on a mis des choses en place pour assurer la qualité du produit et qu'on est prêt à livrer de nouveau," martèle Johann Callot, le directeur commercial de Delmont Foie Gras. Au Japon, les Périgourdins sont en mission séduction.