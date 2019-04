Le permis de louer: la solution pour mettre fin aux marchands de sommeil?

Marseille, France

Le permis de louer a été adopté à l'unanimité par la Métropole Aix Marseille Provence en mars dernier. Il sera mis en place dès le 15 octobre dans un premier temps a titre expérimental dans le quartier Noailles: le bas du Cours Julien, une partie de la Canebière, la rue St Ferréol et la rue Estelle. Dans un deuxième temps, il pourrait être élargi à d'autres territoires de la Métropole. Mis en place par la loi ALUR, cette disposition vise à lutter contre l'habitat insalubre et indigne, et plus directement contre les "marchands de sommeil".

Dans un 1er arrondissement encore sous le choc 5 mois après les effondrements de la rue d'Aubagne , les propriétaires devront donc se soumettre à une visite de contrôle de leur bien avant de pouvoir le louer. Si le logement n'est pas salubre et sûr, conforme à la location, les propriétaires peuvent se voir imposer de réaliser les travaux nécessaires. Les propriétaires qui = ne respecteront pas cette obligation risqueront jusqu'à 15 000 euros d'amende. Le but de cette mesure est de réduire le nombre de logements indignes, le ministère du Logement en a répertorié plus de 200 000 sur tout le territoire, il y en aurait 40 000 rien que sur Marseille.

Christophe est un des locataires évacués il y a 5 mois de la rue d'Aubagne. Il vit aujourd'hui dans une maison relais après être passé d’hôtel en hôtel . Son propriétaire doit le reloger dans un studio de même dimension que le précédent, Christophe se voit donc proposer un 12 mètres carrés "aussi insalubre que l'ancien, _c'est le local des femmes de ménage qu'ils ont aménagé pour faire un appartement, il est encore plus délabré_". Des situations qui devraient être évitées avec la mise en place du permis de louer, c’est en tous cas ce qu’espère Rami, son commerce est au rez de chaussée d’un immeuble dont les étages sont condamnés depuis des années "ça va éviter que les immeubles soient dégradés comme ils le sont actuellement, ça va limiter les marchands de sommeil, mais y'en a toujours qui passeront au travers" .