Le personnel de l'hôpital psychiatrique de Montfavet est en grève

Montfavet, Avignon, France

Ils réclament plus de moyens pour la psychiatrie. Les agents de l'hôpital spécialisé de Montfavet sont en grève ce mardi matin. Ils distribuent des tracts aux entrées du site, à destination du personnel et du grand public. Ils dénoncent notamment la suppression programmée de 24 postes.

Les services pour enfants pas épargnés

"Les mesures d'austérité s'enchaînent, raconte Rémy Blanc, secrétaire général adjoint de la CGT à l'hôpital de Montfavet. Les besoins en santé mentale sont croissants. On est confrontés à un manque cruel de moyens pour faire correctement notre travail". Dans un premier temps, les services techniques, logistiques et administratifs sont concernés. "Mais on n'est pas dupe, poursuit Rémy Blanc. On sait que les services de soin seront également concernés rapidement. Les services pour enfants sont touchés par cette diminution de l'offre de soin".

La CGT demande donc à l'Agence régionale de santé de débloquer des moyens. D'autres actions ne sont pas exclues.