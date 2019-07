Le personnel des urgences manifeste devant l'hôpital de Mont-de-Marsan

Le personnel des urgences s'est rassemblé ce mardi après-midi devant l'hôpital de Mont-de-Marsan. Une quarantaine de personnes, infirmiers et aides soignants, ont exprimé leur colère et dénoncé la dégradation de leurs conditions de travail.

Mont-de-Marsan, France

"Cela fait vingt minutes qu'il est devant la porte, et il attend pour être pris en charge", fait remarquer Yann, qui montre du doigt un patient escorté par les pompiers. Pour cet infirmier qui travaille aux urgences de Mont-de-Marsan depuis huit ans, c'est une situation banale, qui témoigne de la saturation de ce service.

Ils sont une quarantaine comme Yann, infirmiers et aides soignants, à manifester ce mardi après-midi devant les urgences. Leur objectif est de marquer l'entrée du personnel de Mont-de-Marsan dans le mouvement national. Ils réclament 300 euros d'augmentation, des effectifs supplémentaires et un moratoire sur les fermetures de lits.

Face à la dégradation des conditions d'accueil des patients, Yann ne peut retenir sa colère : "Moi, ce qui m'insupporte aujourd'hui, c'est le travail de nuit. On garde des personnes âgées de plus de 80 ans sur des brancards pendant toute la nuit parce qu'il n'y a pas de lits à l'hôpital. J'ai envie de hurler. J'ai envie d'aller voir tous les politiques qui nous gèrent et leur demander "Monsieur Macron, les ministres, si c'était votre maman sur le brancard, est-ce que ça se passerait comme ça ?" Je suis dégoûté de mon métier. J'ai 50 ans, et si j'en avais la possibilité, je ferais un autre métier."

Régulièrement, on n'est pas fiers de ce qu'on a pu faire - Jean-François, infirmier

Jean-François, lui, est infirmier aux urgences depuis 20 ans. S'il est passionné par son métier, il a la sensation de ne plus l'effectuer comme il devrait. "Quand je quitte mon service, je n'ose pas passer dans ce hall où les brancards sont alignés, et où tous les gens ont une demande différente qu'on ne peut pas honorer. Donc on prend une porte dérobée et on rentre chez nous. Régulièrement, on n'est pas fier de ce qu'on a pu faire", raconte-t-il.

Les personnels des maternités, des Ehpad et d'autres services sont appelés à rejoindre ce mouvement d'ampleur nationale, amorcé en mars. A Paris, plusieurs centaines de soignants, venus de toute la France, ont manifesté devant le ministère de l'Economie et celui de la Santé. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a déjà annoncé le déblocage de 70 millions d'euros.