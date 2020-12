Les personnels du Foyer de l'Enfance de l'Hérault veulent la prime Covid

Les professionnels des établissements de l'action sociale publique et privée ( IME, ESAT , Samu Social, Foyers de vie, Pensions de Famille, maison des addictions, Foyer départemental de l'Enfance...) sont appelés par le syndicat CGT à faire grève ce jeudi et à se rassembler à 10h devant les grilles du conseil Départemental quartier Alco à Montpellier (Hérault). Ils dénoncent leur mise à l'écart du "Ségur de la santé" et exigent le versement de la prime Covid intégrale et égale pour toutes et tous ( décret du 12/06/20).

L'exemple du Foyer départemental de l'Enfance

Le Foyer Départemental de l'Enfance géré par le conseil Départemental de l'Hérault emploie environ 300 personnes. Il a pour mission d'accueillir tout mineur en danger. Il est ouvert 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Alors que la prime Covid a été voté depuis le mois de juin, les personnels du foyer n'ont toujours rien reçu déplore Lénaic Berger éducateur et secrétaire adjoint de la CGT : " Le Département veut verser la prime uniquement aux agents les plus méritants, ce n'est pas ce que prévoit le décret du 12 juin. Au plus fort de la crise nous sommes montés jusqu'à 37% d’absentéisme, ça vous laisse imaginer le nombre d'agents qui ont dû cumuler des heures, parfois faire abstraction de leurs congés pour assurer la continuité du service public. La moindre des choses c'est que le conseil Départemental reconnaisse notre travail"

Lénaic Berger éducateur et secrétaire adjoint de la CGT au Foyer Départemental de l'Enfance de l'Hérault Copier