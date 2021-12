Le personnel du service des urgences du CHU de Montpellier en grève pour dénoncer la surcharge de patients

Du personnel des urgences du CHU de Montpellier suit le mouvement de grève national ce samedi 4 décembre pour dénoncer leurs conditions de travail. La grosse problématique de ce service c'est l'afflux de patients qui est trop important. Il y a en permanence 300 personnes qui attendent d'y être soignées. C'est accentué par la désertification médicale dans les campagnes, l'augmentation de la population à Montpellier. Mais surtout à cause "des locaux" explique Laurent Brun, secrétaire du syndicat Force Ouvrière (FO) du CHU de Montpellier. Il développe : "ils sont sous-dimensionnés et vétustes. Ils datent d'il y a vingt ans et n'ont pas été agrandis depuis." Il y a seulement 9 salles de soin et 3 lits de soins intensifs aux services des urgences du CHU de Montpellier. Ce n'est pas assez pour accueillir tout ce flux de patients.

Les locaux ne sont plus adaptés à la demande actuelle. Laurent Brun se désole : "il n'y a plus de place et le covid a exacerbé le problème. On a dû créer des secteurs sauvages dans les urgences soit dans des boxs qui n'étaient pas adaptés soit dans les couloirs parce qu'on était saturés et que la mission de l'hôpital public c'est de prendre en charge tout le monde."

"Les urgences, jour comme nuit, ne désemplissent pas" - Laurent Brun, secrétaire du syndicat Force Ouvrière du CHU de Montpellier

8 infirmiers et 8 aides-soignants sont toujours présents au service des urgences du CHU de Montpellier. La direction de l'hôpital a embauché 26 équivalents temps plein au cours des deux dernières années. Mais ça ne suffit pas à pallier le problème de saturation au CHU de Montpellier. Surtout la nuit où "les seules lumières éclairées sur la métropole ce sont les urgences de Lapeyronie, les urgences gynécologiques sur Arnaud-de-Villeneuve et les urgences tête et cou à Gui de Chauliac" souligne Laurent Brun, du syndicat Force Ouvrière.

Les services d'urgences des cliniques privées ne permettent pas de désemplir ceux de l'hôpital public. "Elles ont ce pouvoir de décider de prendre ou pas le patient. Ce qui n'est pas possible au niveau de l'institution publique que nous sommes puisque nous avons le devoir de recevoir tout le monde. Les urgences, jour comme nuit, ne désemplissent pas."

Les locaux du services des urgences ne suffisent pas pour accueillir tous les patients explique Laurent Brun, secrétaire du syndicat Force Ouvrière du CHU de Montpellier Copier